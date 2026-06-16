MP कांग्रेस में खींचतान: कुर्सी को लेकर दिखा ड्रामा, जीतू पटवारी और दिग्विजय का Video वायरल 

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस की खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. यह वीडियो राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का है. जिसमें नेताओं के बीच कुर्सी बदलने (चेयर शिफ्टिंग) को लेकर असहजता साफ दिखाई दे रही है. वीडियो में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से कह रहे हैं "ऐसा कर लो तो हरीश चौधरी भी आ जाएंगे." इसके बाद दिग्विजय सिंह दूसरी कुर्सी पर चले जाते हैं. वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला. पार्टी के नेता ने कहा- कांग्रेस में वर्चस्व और कुर्सी की लड़ाई चल रही है, सभी नेता एक दूसरे को निपटने में लगे हैं. आइए, विस्तार से जानते हैं वीडियो में कुर्सी को लेकर क्या खींचतान हुई, जीतू पटवारी ने क्या कहा, भाजपा ने किस तरह निशाना साधा. कांग्रेस ने किस तरह बचाव किया?
दरअसल, कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस की ओर से भोपाल प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी. कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले नेता बैठ रहे थे. इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सिटिंग अरेंजमेंट संभालते हुए नजर आ रहे हैं.
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भाजपा- कांग्रेस में वर्चस्व और कुर्सी की लड़ाई
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला. प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मुद्दा चुनाव हार का न होकर एक दूसरे की कुर्सी छीनने का है. जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया जा रहा है, उन्हें अपमानित करके ना बोलने दिया जा रहा है और ना कुर्सी पर बैठने दिया जा रहा है. यह कांग्रेस की रीति नीति जनता के सामने है. इसी तरह के बर्ताव की वजह से जनता कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेती है. कांग्रेस में वर्चस्व और कुर्सी की लड़ाई चल रही है, सभी नेता एक दूसरे को निपटने में लगे हैं.
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पीसी शर्मा- दिग्विजय सिंह को कोई साइडलाइन करे यह संभव
इस सियासी ड्रामे के वायरल होने के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पार्टी का बचाव किया. उन्होंने कहा कि आज के समय में दिग्विजय सिंह को कोई साइडलाइन करे यह संभव नहीं है. कमलनाथ और दिग्विजय की आवश्यकता है. दिग्विजय सिंह जो कहते हैं, सोच समझकर कहते हैं. सभी सीनियर लीडर हैं, बैठकर चर्चा करेंगे आगे क्या करना है. हाईकमान फैसला करेगा.
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