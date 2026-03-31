RAJA IS BACK: इंदौर रघुवंशी परिवार ने ऐसे किया 'छोटे राजा' का वेलकम, देवर की फोटो थामे दिखीं भाभी और खिलखिलाते चहरे

Indore Raja Raghuvanshi: इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद परिवार में बेटे का जन्म हुआ. परिवार वाले इसे राजा का पुनर्जनम मान रहे हैं और उसकी वापसी पर जमकर खुशियां मना रहे हैं. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद परिवार वालों ने 'RAJA IS BACK' के बैनर के साथ 'छोटे राजा' का गृह प्रवेश (Griha Pravesh) कराया. इस दौरान राजा की भाभी अपने हाथ में देवर की तस्वीर पकड़े रहीं. राजा हत्याकांड के करीब आठ महीने बाद घर के सभी सदस्य हंसते हुए नजर आए.

दरअसल, 29 मार्च को राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी पिता बने हैं. उनकी पत्नी ने बेटे का जन्म दिया है. परिवार इसे राजा की वापसी मान रहा है, उन्होंने बच्चे का नाम भी ‘राजा' ही रखा है. परिवार इसे चमत्कार क्यों मान रहा है, इसके पीछे भी एक संयोग है. दरअसल, 29 मार्च को राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी पिता बने हैं. उनकी पत्नी ने बेटे का जन्म दिया है. परिवार इसे राजा की वापसी मान रहा है, उन्होंने बच्चे का नाम भी ‘राजा' ही रखा है. परिवार इसे चमत्कार क्यों मान रहा है, इसके पीछे भी एक संयोग है.

यह संयोग परिवार के लिए चमत्कार

परिवार के अनुसार, राजा की हत्या ग्यारस के दिन हुई थी, उसकी मौत का समय दोपहर करीब 2:40 बजे था. वहीं, सचिन रघुवंशी के बेटे का जन्म भी ग्यारस को ही हुआ है. उसके जन्म का समय दोपहर 2:42 बजे है. इसी संयोग के कारण परिवार इसे राजा की वापसी मान रहा है. परिवार के लोगों ने उसका नाम भी राजा ही रखा है.

मां ने कहा था मेरा बेटा लौट आया

परिवार में बेटे के जन्म के बाद राजा की मां उमा रघुवंशी ने रुंधे गले से NDTV से बात करते हुए कहा था कि 'मेरा बेटा लौट आया है'. हमने उसका नाम भी ‘राजा' ही रखा है. जब बच्चे को ‘राजा' कहकर बुलाते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया भी उन्हें अपने बेटे की याद दिलाती है.

