इंदौर राजा हत्याकांड: आजाद रहेगी सोनम रघुवंशी, बेटे के लिए न्याय का इंतजार कर रहे परिवार को लगा झटका

इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत खारिज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 3 जुलाई को सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को मिली जमानत की राहत बरकरार रखी. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि सोनम बेल पर रिहा हो चुकी है, हम जमानत पर रोक लगाने के इच्छुक नहीं. कोर्ट के इस फैसले से बेटे को न्याय दिलाने की आस में लड़ाई लड़ रहे परिवार को एक बड़ा झटका लगा है.
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