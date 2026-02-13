Ransom Threat: लॉरेंस बिश्नोई गैंग की फिरौती कॉल से MP में हड़कंप, 2 दिनों में दो व्यापारियों को कॉल, 5 करोड़ मांगी फिरौती

Lawrance Gang News: अशोकनगर जिले के बाद अब मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के एक नामी व्यापारी को रंगदारी के लिए धमकी देने का नया मामला सामने आया है. खुद को लॉरेंस बिश्वोई गैंग के गुर्गा बताते हुए व्यापारी को फोन पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती देने की धमकी दी गई है. यह धमकी व्यापारी और इंदौर के एक बड़े अस्पताल के मालिक के बेटे को दी गई है.

इंदौर के बड़े अस्पताल के मालिक के बेटे को फोन पर गुरुवार को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से 5 करोड़ रुपए फिरौती देने की धमकी देने की सूचना है. धमकी की शिकायत व्यापारी ने स्थानीय पुलिस थाने दी है, जिसके बाद व्यापारी परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. फिलहाल, शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

व्यापारी और अस्पताल संचालक के बेटे को फोन पर मिली फिरौती की धमकी

गौरतलब है अभी एक दिन पहले ही अशोकनगर जिले के नामी व्यापारी को एक इंटरनेशनल वॉयस कॉल के जरिए खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताकर फोन किया. धमकी देने वाले शख्स ने खुद को इंटरनेशनल गैंग का मेंबर हरि बॉक्सर बतलाया. पीड़ित व्यापारी ने तुरंत मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी. सूचना के बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई और साइबल सेल की मदद से कॉल डिटेल्स खंगाल रही है.

बिश्नोई गैंग के गुर्गे से मिली धमकी के बाद बढ़ाई गई व्यापारी परिवार की सुरक्षा

रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर व्यापारी के बेटे को कॉल करने वाले बिश्नोई गैंग के गुर्गे से मिली धमकी की शिकायत के बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है. व्यापारी ने किशनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जहां व्यापारी का अस्पताल संचालित होता है. हालांकि धमकी आने के बाद इलाके में हड़कंप है और व्यापारी परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया. ऐहितयातन पुलिस ने व्यापारी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है.

सूत्रों के मुताबिक धमकी भरा फोन सीधे अस्पताल संचालक के बेटे को किया गया. धमकी मिलते ही पीड़ित परिवार घबरा गया. आनन-फानन में मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई. पुलिस ने मामले की गंभारता को देखते हुए तत्काल पूरे परिवार और अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी है. इंदौर पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

दो दिनों में मध्य प्रदेश के दो नामी व्यापारियों को आया फिरौती के लिए फोन

उल्लेखनीय है यह दूसरा मामला है जब दो दिनों में मध्य प्रदेश के दो नामी व्यापारियों के फोन पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने फिरौती के लिए फोन आया है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी ने मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया है. व्यापारी धमकी भरे फोन से डरे हुए हैं. अशोकनगर व्यापारी को फोन करने वाले ने AI जनरेटेड वॉयस कॉल के जरिए कॉल किया, जबकि इंदौर व्यापारी को सीधे फोन पर धमकी दी गई है.