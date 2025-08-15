उतरा लाल आतंक का रंग, 45 साल बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के उसकेवाया और नुलकातोंग गांव में लहराया तिरंगा

79 Years of Independence: भारत आज जहां स्वाधीनता का 79 वर्ष मना रहा है, लेकिन नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के उसकेवाया और नुलकातोंग गांव में करीब 45 साल बाद आज पहली बार आज तिरंगा लहराया गया है. केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त ऑपरेशन का असर है कि नक्सल प्रभावित जिलों में लाल आतंक खात्मे की ओर बढ़े हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक सुकमा के नक्सल प्रभावित उसकेवाया और नुलकातोंग गांव में आज से 45 पहले आज़ादी का जश्न जोर-शोर से मनता था, उसके बाद जिले में पसरते लाल आंतक ने पांव ने आजादी समारोह सिमटते चले गए, लेकिन 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सुकमा के दोनों गांव क्रमशः उसकेवाया और नुलकातोंग गांव में लोगों ने जमकर तिरंगा लहराया.

गौरतलब है आजादी का पर्व हो या गणतंत्र दिवस उसकेवाया और नुलकातोंग गांव में ‘काला दिवस' के रूप में गुजरते थे. स्कूलों और सरकारी भवनों पर झंडा फहराने की बात तो दूर, लोग राष्ट्रीय पर्व पर घर से बाहर निकलने से भी डरते थे. क्योंकि गोमपाड, नुलकातोंग, मरकाम पारा, दूरमा जैसे गांव नक्सली बैठकों और हथियारों की ट्रेनिंग के अड्डे हुआ करते थे.

एनडीटीवी की टीम 15 अगस्त की सुबह कोंटा ब्लॉक के उसकेवाया कैंप पहुंची, जहां कैंप कमांडर और जवानों द्वारा पहली बार झंडा फहराया गया. तिरंगे की सलामी देने के बाद सुरक्षाबल ‘ऑपरेशन मानसून' के लिए जंगल निकल पड़ें, जहां अब बंदूक की गूंज की जगह तिरंगे का रंग फैल रहा है. 15 अगस्त की सुबह

बताया जाता है कि बदलाव की शुरुआत अप्रैल, 2024 महीने में हुई, जब सुरक्षा बलों ने उसकेवाया और नलकातोंग में कैंप खोले. कैंप आते ही नक्सली संगठनों को दबाव इलाके में घटने लगा और लोग धीरे-धीरे खुलकर आने लगे. अब हालात ये हैं कि गांव में सड़कों का निर्माण, पेयजल योजना, स्कूल भवन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे विकास कार्य तेज़ी से चल रहे हैं.

उल्लेखनीय है माओवाद ने साल 1980 में बस्तर में दस्तक दिया था. इसके बाद से अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों की “जनताना सरकार” का कब्जा हो गया था. दशकों तक यहां 15 अगस्त और 26 जनवरी को ‘काला दिवस' मनाया जाता रहा, लेकिन आज उन इलाकों में जहां माओवादी झंडा लहराता था, अब वहां आजादी का रंग लहरा रहा है.

साल 2025 में जब भारत आजादी का 79वीं सालगिरह पूरे देश में मना रहा है तो नक्सल उन्मूलन मुहिम ने उसकेवाया और नलकातोंग गांव के चेहरों पर मुस्कान और इलाके की तस्वीर बदल दी है. सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और कैंप खुलने से उसकेवाया और नुलकातोंग गांव नक्सलवाद की जकड़न से बाहर आ चुके हैं.

रिपोर्ट कहती है कि उसकेवाया और नलकातोंग गांवों में नक्सली सालों तक अपने कानून चलाते रहे थे. पंचायत भवन, स्कूल, सरकारी योजनाएं सब बंद थीं. सड़कें टूटी हुई थीं और रात होते ही सन्नाटा छा जाता था, लेकिन अब सुरक्षा बलों के कैंप खुलने से माहौल बदल गया है. ग्रामीणों को स्वास्थ्य, राशन और शिक्षा जैसी सुविधाएं मिलने लगी हैं.

ग्रामीण बोले, पहली बार आजादी का असली मतलब समझ आया. पहले डर के साए में जीते थे, तिरंगे का मतलब भी नहीं जानते थे, आज पहली बार उसे सलामी दी है. यहां तैनात सीआरपीएफ अफसरों का दावा है कि आने वाले महीनों में इन इलाकों को सड़क, बिजली और रोजगार से जोड़ा जाएगा, ताकि नक्सलवाद की वापसी की कोई गुंजाइश न रहे.