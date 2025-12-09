विज्ञापन

क्या रात में फल खा सकते हैं? कौन से फल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, डॉक्टर से जानिए

Fruits Eating Timing: नेचुरोपैथी डॉक्टर, डॉ. निकिता विजय ने बताया कि फल विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, लेकिन इन्हें खाने का समय भी बहुत मायने रखता है.

क्या रात में फल खा सकते हैं? कौन से फल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, डॉक्टर से जानिए
रात में कौन से फल नहीं खाने चाहिए?
  • फल विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं लेकिन रात में खाने का समय महत्व रखता है
  • रात में पाचन धीमा होने के कारण भारी फल खाने से शुगर लेवल बढ़ सकता है और पाचन में समस्या हो सकती है
  • सेब, पपीता, नाशपाती, अनार और शकरकंद जैसे फल रात में आसानी से पच जाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं
Raat Me Konse Fruits Nahi Khane Chahiye: फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है. डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट भी फलों का सेवन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि फलों को खाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. लेकिन, कई लोगों को इस बात पर शक होता है कि रात में खाया जा सकता है या नहीं. ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं. नेचुरोपैथी डॉक्टर, डॉ. निकिता विजय ने बताया कि क्या रात में फल खाने चाहिए? रात में कौन से फल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए.

क्या रात में फल खा सकते हैं?

डॉ. निकिता विजय के मुताबिक, फल विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, लेकिन इन्हें खाने का समय भी बहुत मायने रखता है. क्योंकि, रात के समय शरीर का मेटाबॉलिज्म थोड़ा धीमा हो जाता है. अगर आप इस समय बहुत सारा खाना खा लेते हैं, तो उसे पचने में ज्यादा समय लगता है. इसके अलावा इस समय फल खाने से शुगर लेवल भी बढ़ सकता है.

रात को सोने से पहले फल खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कौन से फल खा रहे हैं यह जानना जरूरी हैं. सही फल का सेवन स्वास्थ्य के साथ-साथ कई बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है. रात के समय ऐसे फल चुनने चाहिए जो आसानी से पच जाए और शरीर को एनर्जी प्रदान करें. अगर, आप रात में फल खाना पसंद करते हैं तो आप सेब, पपीता, नाशपाती, अनार और शकरकंद जैसे फल रात में खाए जा सकते हैं. पपीते में मौजूद एंजाइम खासतौर पर पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं. रात में अनार खाने से आपको रात में अच्छी नींद आती है. हालांकि, इन फलों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए.

कौन से फल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए

रात के समय कुछ फलों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें खाने से सेहत को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है. खासकर आम, केला, अंगूर, चीकू जैसे ज्यादा चीनी वाले फल रात में नहीं खाने चाहिए. यह फल ब्लड शुगर के लेवल को तेजी से बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा यह पाचन पर दबाव डालते हैं. ऐसे ही खुबानी जैसे फल भी रात में नहीं खाने चाहिए. इनसे गैस, पेट फूलना और पेट में तकलीफ होने का खतरा बढ़ जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

