चावल खाने से क्या होता है? वजन कम करने के लिए कौन सा चावल सबसे अच्छा होता है, सबसे जल्दी वजन क्या खाने से घटता है, जानिए

Best Rice For Weight Loss: आजकल के समय में अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते वजन बढ़ना बहुत ही आम समस्या बन गया है. एक बार शरीर में वजन बढ़ने लग जाए तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है और यही बढ़ता वजन ही आगे चलकर कई बीमारियों का कारण बनता है. हालांकि, वजन कम करने के लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं. कोई खानपान छोड़ता है तो कोई जिम में पसीना बहाता है. हालांकि, भारत में खाने में चावल का सेवन अधिक किया जाता है. अधिकतर लोग दिन में 1 बार तो चावल खाते ही हैं और कई लोग बिना चावल के खाना ही नहीं खा सकते है. दरअसल, चावल में फाइबर और कैलोरी अधिक होती है. इससे जल्दी भूख लगती है और फिर वजन बढ़ने का खतरा अधिक बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें:- दांत खोखले और कमजोर हो रहे हैं? इन 3 तरीकों से मिलेगी राहत, मर जाएंगे दांतों के कीटाणु और मसूड़े होंगे मजबूत

चावल खाने से क्या होता है?

चावल भारतीय आहार का मुख्य भोजन है. चावल मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, जो शरीर को एनर्जी देता है. बच्चों, खिलाड़ियों और शारीरिक श्रम करने वालों के लिए चावल का सेवन फायदेमंद है. अक्सर लोग खाने के बाद आलस्य का कारण चावल को मानते हैं, जबकि चावल में प्राकृतिक रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है, जो एनर्जी बढ़ाता है. इसके अलावा चावल में कुछ विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो सेहत के लिए लाभकारी होते हैं.

अक्सर लोग सफेद चावल खाते हैं, जो वजन कम करने में मददगार नहीं होता. वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा चावल ब्राउन राइस होता है. ब्राउन राइस सफेद चावल की तुलना में एक बेहतर विकल्प होता है. ब्राउन राइस एक साबुत अनाज होता है यह सफेद चावल की तुलना में फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होता है. फाइबर की मात्रा ज्यादा होने से ब्राउन राइस लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है, जिससे ज्यादा या फिर बार-बार खाने से बचाव होता है. इसके अलावा ब्राउन राइस पाचन में भी मदद करता है.

हेल्थ एक्सपर्ट से मुताबिक, ऐसा कोई निर्धारित नहीं है. कोई भी एक भोजन सबसे जल्दी वजन कम नहीं करा सकता. वजन घटाने के लिए संतुलित आहार, कैलोरी कंट्रोल और शारीरिक गतिविधि होना बहुत जरूरी है. इसके अलावा फाइबर से भरपूर फूड्स का सेवन वजन कम करने में मददगार हो सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.