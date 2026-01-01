Good Morning Wish: नए साल पर गुड मॉर्निंग विश कैसे करें? Good morning के लिए सबसे अच्छा संदेश क्या है, जानिए

Good Morning Wishes: नए साल की शुरुआत अच्छे किसी अपने का प्यार या मैसेज देखने को मिल जाए तो पूरा दिन एनर्जेटिक और हैप्पी-हैप्पी गुजरता है. दरअसल, 'गुड मॉर्निंग' सिर्फ दो शब्द नहीं होते, बल्कि किसी के दिन को अच्छा बनाने की सबसे आसान कोशिश होती है. किसी अपने खास का मैसेज पॉजिटिव, मोटिवेट और पर्सनल टच का एहसास दिलाता है. ऐसे में आप भी अपनों को साल की शुरुआत के पहले दिन कुछ सिंपल और दिल को छूने वाले मैसेज के साथ कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- सुबह की 4 आदतें जो बदल देंगी जिंदगी, दिन की शुरुआत होगी परफेक्ट, जानिए कैसे

एक प्यारा सा 'सुप्रभात'

कभी-कभी सादगी ही सबसे खूबसूरत होती है. आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या पार्टनर को बस एक प्यारे 'सुप्रभात' के साथ शुभ दिन की शुरुआत करवा सकते हैं. जैसे- 'सुप्रभात!आपका दिन आपकी मुस्कान जितना प्यारा हो. 'इन लाइन्स से उनका पूरा दिन बेहद स्पेशल बन सकता है.'

पॉजिटिव मैसेज के साथ भेजें शुभकामनाएं

अगर आप टेक्स्ट या व्हाट्सऐप मैसेज भेजना पसंद करते हैं,तो कुछ ऐसा लिखें जो सामने वाले को एनर्जी दे.जैसे-'हर सुबह एक नई शुरुआत है, मुस्कुराइए और आगे बढ़िए.' 'आपका दिन उज्ज्वल हो और हर काम में सफलता मिले. ' इस तरह के छोटे-छोटे शब्द किसी का दिन सच में बदल सकते हैं.'

Good Morning Wishes

बीत गया जो सो बीत गया,

अब एक नया सफर शुरू हो।

मुस्कुराते चेहरे, नई उम्मीदें लिए,

नया साल मुबारक हो

साल बीता, तजुर्बे मिले,

कुछ रिश्ते पुराने हुए, कुछ नए बने.

आगे का रास्ता रोशन हो,

यही है नए साल की शुभकामनाएं

न हो कोई गिला-शिकवा,

न रहे कोई बुरा खयाल.

नए साल की इस दस्तक पर,

बढ़े सबका भाग्य और उज्ज्वल हो संसार

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं

किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह ही बनो...

खुशी ही नहीं सुकून भी मिलेगा..

गुड मॉर्निंग!

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.