Hangover Kaise Thik Kare: नए साल की शुरुआत में बस कुछ समय बचा है. ऐसे में सभी लोग पार्टी के माहौल रहेंगे और नए साल का जमकर जश्न करेंगे. हालांकि, पार्टी के बाद ज्यादा शराब का सेवन करने से हैंगओवर हो जाता है. पार्टी की रात के बाद सुबह का हैंगओवर बहुत ही असहज अनुभव हो सकता है. हैंगओवर में सिर दर्द, उलझन, जी मिचलाना और थकान जैसी समस्याएं आम होती हैं. अगर, आप न्यू पार्टी कर रहे हैं या फिर आपका कोई सगा-संबंधी पार्टी में जमकर शराब पीता है, तो उनका हैंगओवर ठीक करने के लिए अगले दिन की सुबह कुछ घरेलू नुस्खे बहुत असरदार हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- New Year 2026: नए साल से पीना शुरू कर दें ये 5 ड्रिंक, हमेशा रहेंगे तरोताजा, इम्यूनिटी भी रहेगी मजबूत, जानिए फायदे

भरपूर पानी पिएं

अल्कोहल शरीर को डिहाइड्रेट करता है. सुबह उठते ही सबसे पहले ढेर सारा पानी पिएं, ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें. Healthline की रिपोर्ट के अनुसार, शराब का अधिक सेवन करने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ऐसे में हाइड्रेशन सबसे जरूरी है.

न्यू ईयर की पार्टी के बाद अगर आपको हैंगओवर हो गया है तो नींबू पानी और शहद फायदेमंद हो सकता है. एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और एक चम्मच शहद मिलाकर पिएं. नींबू में विटामिन-C होता है और शहद शरीर में शुगर लेवल को सामान्य करने में मदद करता है. इसके सेवन से आपको थोड़ी राहत मिलेगी और नींबू का खट्टापन हैंगओवर को ठीक करने में असरदार भूमिका निभाएगा.

हैंगओवर को ठीक करने के लिए नारियल पानी फायदेमंद हो सकता है. नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है और शरीर को तुरंत हाइड्रेट करने का सबसे प्राकृतिक तरीका है.

अगर, आपका सिर दर्द कर रहा है या थकान महसूस हो रही है, तो शरीर को आराम देना भी जरूरी है. हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करें. यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाएगा और आपके शरीर को ताजगी महसूस कराएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.