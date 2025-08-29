30 दिन तक रोज एक कटोरी दही खाने से क्या होगा? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया रोजाना दही खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है

30 Day Dahi Challenge: दही लगभग हर भारतीय घर में पाई जाती है. लोग खाने का जायका बढ़ाने के लिए दही खाना पसंद करते हैं. हालांकि, स्वाद से अलग दही सेहत को भी कई तरह से फायदा पहुंचाती है. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स दही को सुपरफूड बताते हैं. हाल ही में फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पोषण विशेषज्ञ ने 30 दिन तक रोजाना एक कटोरी दही खाने की सलाह दी है. आइए जानते हैं ऐसा करने से सेहत पर कैसा असर होता है.

30 दिन तक रोज दही खाने से क्या होगा

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, दही में मौजूद लैक्टिक एसिड शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है. यह आपकी स्किन को अंदर से साफ करता है और डलनेस कम करता है. साथ ही इसमें पाया जाने वाला बायोटिन नई सेल्स बनाने में मदद करता है, जिससे त्वचा पर नेचुरल ग्लो आता है.

लीमा महाजन बताती हैं, एक कटोरी दही में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है. इसके साथ मौजूद बायोटिन मिलकर केराटिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है. यही केराटिन आपके बालों को मजबूत बनाता है, टूटने से रोकता है और उन्हें नेचुरल शाइन देता है.

दही में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है. यह विटामिन रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है. इसका असर सीधे आपके एनर्जी लेवल पर पड़ता है. थकान कम होती है और दिनभर आप एक्टिव रहते हैं.

दही कैल्शियम और फॉस्फोरस का बेहतरीन स्रोत है. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, एक कटोरी दही में लगभग 180mg कैल्शियम और 140mg फॉस्फोरस मिलता है. ये दोनों मिनरल्स मिलकर आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, जोड़ों की हेल्थ सुधारते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी घटाते हैं.

इन सब से अलग लीमा महाजन कहती हैं, दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया, आंतों की सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं. ये बैक्टीरिया पाचन को बेहतर बनाते हैं, ब्लोटिंग, एसिडिटी और कब्ज जैसी बीमारी को भी दूर करते हैं.

ऐसे में इन तमाम फायदों को पाने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट रोज दिन में एक कटोरी दही खाने की सलाह देती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



