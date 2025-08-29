विज्ञापन

एक दिन में 17 केले खाती हैं ये Influencer, डॉक्टर ने बताया इतने केले खाने से बॉडी पर कैसा होगा असर

What is the effect of eating a lot of bananas: हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर ने दावा किया है कि फिट रहने के लिए वे रोज 17 केले खाली हैं. आइए जानते हैं इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं.

एक साथ 17 केले खाने से क्या होगा?

Is it healthy to eat banana every day: केले को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसका मीठा स्वाद लगभग हर किसी को पसंद आता है. इसके अलावा केले में पोटैशियम, फाइबर, विटामिन B6, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारी सेहत को एक साथ कई तरह से फायदे पहुंचाते हैं. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट् भी इसे डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. हालांकि, हाल ही में मिशेल थॉम्पसन नाम की एक इन्फ्लुएंसर ने दावा किया है कि फिट रहने के लिए वे रोज 17 केले खाली हैं. यह सुनकर हर किसी के मन में सवाल उठना लाजमी है कि क्या एक ही बार में इतने केले खाना सच में सेहत के लिए अच्छा है? आइए जानते हैं इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं. 

कैसे होता है बॉडी पर असर?

NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान कैलाश हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टिट्यूट, सेक्टर 71, नोएडा में सीनियर कंसल्टेंट, इंटरनल मेडिसिन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया, केला हमारे देश में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है. ये बॉडी को तुरंत एनर्जी देता है, इसलिए इसे जिम जाने वाले लोग या खिलाड़ी ज्यादा खाते हैं. इसमें मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है और दिल की सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है. केले में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज से बचाता है. वहीं, विटामिन B6 दिमाग और नर्वस सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है. लेकिन इन तमाम फायदों के बावजूद केले का सेवन एक सीमित मात्रा में करना जरूरी है.  

झेलने पड़ सकते हैं नुसकान 

डॉ. प्रभात कुमार बताते हैं, एक साथ बहुत ज्यादा केले खाने से हाइपरकलेमिया (Hyperkalemia) नाम की समस्या हो सकती है. इसमें खून में पोटैशियम का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिससे दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है और गंभीर मामलों में जान का खतरा भी हो सकता है.

केले में प्राकृतिक शुगर होती है. अगर रोज 15–17 केले खाए जाएं, तो शरीर में शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है. यह खासकर डायबिटीज के रोगियों के लिए खतरनाक है. 

इतना ही नहीं, केले कैलोरी से भरपूर होते हैं. ज्यादा खाने पर वजन तेजी से बढ़ सकता है. कई बार पाचन संबंधी समस्या जैसे गैस, पेट फूलना या कब्ज भी होने लगती है.

कितने केले खाना सही है?

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर बताते हैं, एक दिन में 1 से 2 केले खाना पर्याप्त है. इससे शरीर को जरूरी पोषण भी मिलता है और कोई नुकसान भी नहीं होता है. अगर आपकी दिनभर की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है या आप एथलीट या बॉडीबिल्डर हैं, तो आप 3-4 केले खा सकते हैं, लेकिन 17 केले रोजाना खाना सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है.

