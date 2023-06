इन गलत आदतों के कारण शरीर की बढ़नी लगती है चर्बी, आप भी लीजिए सुधार

Weight gain reasons : बहुत ज्यादा दवाईयों का सेवन भी आपके वजन को बढ़ाने का काम करता है.

Obesity cause : मोटापा ऐसे ही शरीर में घर नहीं करता है. इसके पीछे आपकी गलत आदतें होती हैं जो बॉडी में चर्बी (Fat) को बढ़ाने (bad habits of weight gain) का काम करती हैं. आज इस आर्टिकल में हम उसी के बारे में बात करेंगे ताकि आप उन बैड हैबिट में सुधार कर मोटापे (obesity reason) के शिकार होने (how to stop obesity) से बच जाइए तो आइए बिना देरी किए चलिए जान लेते हैं क्या है इसके पीछे का कारण.