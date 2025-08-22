छींकते या खांसते वक्त यूरिन लीक होता है तो पेल्विक मसल्स की कमजोरी हो सकती है वजह, योगा एक्सपर्ट ने कहा बस रोजाना कर लें ये आसन

Women's Health: महिलाओं को अक्सर ही यूरिन से जुड़ी यानी पेशाब से या फिर मूत्राशय से जुड़ी अलग-अलग समस्याएं हो जाती हैं, इन्हीं में से एक है पेशाब के रिसाव यानी यूरिन लीकेज (Urine Leakage) की समस्या. यूरिन का लीक होना यूं तो कई कारणों से हो सकता है लेकिन इसका एक बड़ा कारण पेल्विक फ्लोर मसल्स का कमजोर होना है. अगर पेल्विक मसल्स (Pelvic Muscles) कमजोर होती हैं तो इससे असमय ही पेशाब का रिसाव हो सकता है. इस रिसाव को रोकने के लिए पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज की जा सकती हैं. सर्टिफाइड योगा थेरैपिस्ट देव सोनी का अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसपर वे अक्सर ही स्वास्थ्य से जुड़े वीडियो शेयर करते रहते हैं. अपने एक ऐसे ही वीडियो में योगा एक्सपर्ट ने बताया है कि कौनसे आसन (Yoga Poses) करने पर पेल्विक फ्लोर मसल्स मजबूत होती हैं और यूरिन लीकेज रुक सकती है. ऐसे में अगर आप भी यूरिन लीकेज की समस्या से परेशान हैं तो यहां जानिए किन योगासन से पेल्विक फ्लोर मसल्स मजबूत होंगी और यूरिन लीकेज रुक जाएगी.

यूरिन लीकेज रोकने के लिए योगासन | Yoga Poses To Stop Urine Leakage

रोजाना बद्ध कोणासन (Baddhonasana) में 5 मिनट बैठने पर पेल्विक फ्लोर मजबूत हो सकते हैं. इस आसन को करने के लिए दोनों पैरों को फैलाकर मोड़ें जिससे पैरों के तलवे एकदूसरे से जुड़े हुए हों. पीठ को सीधा रखकर बैठें.

इसके बाद बद्ध कोणासन में ही लेट जाइए और अपनी कमर को ऊपर उठाने की कोशिश करिए. 10 से 20 बार कमर को ऊपर लेकर जाएं और फिर नीचे लाएं.

अब इसी आसन में लेटे हुए अपने घुटनों के बीच में कोई ब्लॉक लेकर होल्ड करें. अपने घुटनों से इस ब्लॉक को दबाएं, पेट को अंदर की तरफ खींचकर रखें और कमर को ऊपर उठाएं और फिर नीचे लेकर आएं. 10 से 20 बार इस एक्सरसाइज को करें.

अब खड़े होने के बाद पैरों को फैलाकर खड़े हों. इसके बाद नीचे की तरफ झुकें और फिर ऊपर आएं. इस तरह से स्कैव्ट्स (Squats) 10 से 15 बार अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लें.

यूरिन लीकेज जैसी समस्या बहुत ज्यादा हो रही हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें. ब्लैडर की दिक्कतों के कारण भी ऐसा हो सकता है.

अपने वेट को मैनेज करने पर ध्यान दें. मोटापा (Obesity) भी यूरिन लीकेज होने के कारणों में शामिल है.

उम्र बढ़ने के साथ भी इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं.

लाइफस्टाइल में सुधार करना जरूरी है. एल्कोहल के जरूरत से ज्यादा सेवन से बचें.

पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज करते रहें जिससे पेल्विक फ्लोर की कमजोरी यूरिन लीकेज की वजह ना बने.

