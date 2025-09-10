51 की उम्र में भी फिट और ग्लैमरस कैसे हैं मलाइका अरोड़ा? कटोरी-योगा और घी है उनका मंत्रा

Malaika Arora diet tips: 51 साल की उम्र में जहां ज़्यादातर लोग उम्र का असर चेहरे और फिटनेस पर महसूस करने लगते हैं, वहीं मलाइका अरोड़ा आज भी बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन मानी जाती हैं. उनकी टोंड बॉडी, ग्लोइंग स्किन और एनर्जी देखकर यही सवाल उठता है कि, आखिर उनका fitness secret क्या है? हाल ही में एक पॉडकास्ट में सोहा अली खान से बातचीत के दौरान मलाइका ने अपने डाइट और लाइफस्टाइल के ऐसे राज खोले, जो हर किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं.

ये भी पढ़ें:-सफेद बालों से आती है शर्म...जानें क्यों बालों में कलर नहीं करते R Madhavan?

थाली नहीं, कटोरी में खाती हैं मलाइका (Malaika Arora yoga routine)

मलाइका ने बताया कि वह शायद ही कभी थाली में खाना खाती हों. इसके बजाय वह हमेशा कटोरी (bowl) में खाना पसंद करती हैं. इसका कारण है पोर्टियन कंट्रोल यानी खाने की मात्रा पर नियंत्रण. उनका मानना है कि लोग अकसर जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और यही वजन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बनता है. छोटे हिस्सों में खाने से पेट और दिमाग दोनों संतुलित रहते हैं. उनका फेवरेट सुपरफूड है घी. मलाइका कहती हैं कि घी उनकी ताकत है और वह ज्यादातर घर का बना सिंपल खाना ही खाती हैं.

नींद – सबसे बड़ा हेल्थ मंत्रा (Portion control for weight loss)

आजकल लोग डाइट और वर्कआउट पर ध्यान देते हैं, लेकिन नींद को नज़रअंदाज़ कर देते हैं. मलाइका मानती हैं कि अच्छी नींद फिटनेस का सबसे अहम हिस्सा है. उनके मुताबिक अगर नींद पूरी न हो तो चाहे आप कितना भी जिम कर लें, हेल्दी रहना मुश्किल है.

ये भी पढ़ें:-यूं ही नहीं 44 में 24 सी लगती हैं श्वेता तिवारी, खूबसूरती में देती हैं बेटी को भी मात

योगा है लाइफसेवर (Malaika Arora lifestyle habits)

मलाइका योगा की सबसे बड़ी फैन हैं. उनका कहना है कि योगा ने उनकी लाइफ बदल दी है. जब भी वह अच्छा महसूस नहीं करतीं, वह अपने शरीर की सुनती हैं और योगा करती हैं. यह न केवल बॉडी को एक्टिव रखता है, बल्कि दिमाग को भी पॉज़िटिव बनाए रखता है. उनका संदेश साफ है...'बॉडी को मूव करो – चाहे वॉक हो, डांस हो या योगा.' वह पानी पीने पर भी जोर देती हैं. रोज़ाना कम से कम 10-12 गिलास पानी जरूर पिएं. साथ ही, सोशल मीडिया पर चल रहे एक्सट्रीम डाइट्स से बचने की सलाह देती हैं

ये भी पढ़ें:-Alia Bhatt का ब्यूटी सीक्रेट: ग्लोइंग स्किन के लिए छोड़ दिया ये ब्यूटी प्रोडक्ट, दूर से ही जोड़ लेती हैं हाथ

मलाइका से सीखने लायक बातें (How Malaika stays fit at 51)

घर का खाना खाएं और घी से न डरें.

थाली छोड़ें, कटोरी अपनाएं.

नींद को प्राथमिकता दें.

योगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को रोज़ का हिस्सा बनाएं.

खूब पानी पिएं.

फैड डाइट्स से दूर रहें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा