Alia Bhatt का ब्यूटी सीक्रेट: ग्लोइंग स्किन के लिए छोड़ दिया ये ब्यूटी प्रोडक्ट, दूर से ही जोड़ लेती हैं हाथ

Alia Bhatt makeup secret: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने नेचुरल ब्यूटी लुक्स के लिए जानी जाती हैं. चाहे रेड कार्पेट हो, फिल्म प्रमोशन या फिर कोई अवॉर्ड शो, आलिया हमेशा अपनी स्किन को फ्रेश और हेल्दी रखने वाले मेकअप लुक्स से फैंस को इंप्रेस करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मेकअप किट में एक ऐसा प्रोडक्ट है, जिसे वे शायद ही कभी यूज करती हैं.

आलिया का फेवरेट मेकअप स्टाइल । Alia Bhatt skincare tips

आलिया अक्सर अपने फैंस के साथ नो मेकअप लुक फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं. उनका स्टाइल सिंपल और एलिगेंट होता है जिसमें हल्का ब्लश, न्यूड लिपस्टिक और मिनिमल आई मेकअप शामिल रहता है. यही वजह है कि उनका चेहरा हमेशा नेचुरल ग्लो करता है.

इस चीज़ से करती हैं बचाव । Alia Bhatt no foundation look

कई इंटरव्यूज और ब्यूटी सेशंस में आलिया ने बताया है कि, वे फाउंडेशन से दूरी बनाती हैं. यहां तक कि हैवी शूट्स में भी वे फाउंडेशन का इस्तेमाल कम से कम करती हैं. रोज़मर्रा के मेकअप में तो आलिया फाउंडेशन को पूरी तरह अवॉइड करती हैं.

क्यों नहीं करती फाउंडेशन का इस्तेमाल? । foundation side effects on skin

दरअसल, फाउंडेशन का बार-बार इस्तेमाल करने से स्किन को कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. यह पोर्स को बंद कर देता है, जिससे ब्लैकहेड्स और पिंपल्स हो सकते हैं, साथ ही फाउंडेशन में मौजूद केमिकल्स से स्किन पर जलन या एलर्जी का खतरा भी रहता है.

स्किन को हो सकता है बड़ा नुकसान । Alia Bhatt glowing skin tips

अगर गलत फॉर्मूले वाला फाउंडेशन यूज कर लिया जाए, तो यह स्किन की नेचुरल नमी छीन लेता है. नतीजा, स्किन डल और ड्राई हो जाती है. इतना ही नहीं, अगर फाउंडेशन को ठीक से क्लीन न किया जाए, तो स्किन पर झुर्रियां और फाइन लाइन्स जल्दी नजर आने लगती हैं.

आलिया का ब्यूटी मंत्र । natural makeup look Bollywood

आलिया की मानें तो स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखने का राज है...कम मेकअप और ज्यादा स्किन केयर. वे फाउंडेशन की जगह हल्का टिंटेड मॉइस्चराइज़र या सिर्फ कंसीलर का इस्तेमाल करती हैं. इससे स्किन को नेचुरल लुक मिलता है और लंबे समय तक हेल्दी बनी रहती है.

