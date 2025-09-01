यूं ही नहीं 44 में 24 सी लगती हैं श्वेता तिवारी, खूबसूरती में देती हैं बेटी को भी मात, बताया अपना ब्यूटी सीक्रेट

Shweta Tiwari skin care tips: टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस श्वेता तिवारी आज भी अपनी दमकती त्वचा और बेदाग खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. 44 साल की उम्र में भी उनकी स्किन देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि, वो 40 पार कर चुकी हैं. फैंस अक्सर यही जानना चाहते हैं कि, आखिर उनकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं श्वेता की ब्यूटी का सीक्रेट.

घरेलू नुस्खों पर भरोसा करती हैं श्वेता | Shweta Tiwari glowing skin

श्वेता तिवारी महंगे केमिकल प्रोडक्ट्स की बजाय घरेलू नुस्खों पर ज्यादा भरोसा करती हैं. उनका मानना है कि नेचुरल चीज़ें स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक हेल्दी रखती हैं.

मुल्तानी मिट्टी फेस पैक है सीक्रेट | homemade face pack for glow

एक्ट्रेस अपनी स्किन की चमक बनाए रखने के लिए मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाती हैं. यह उनकी त्वचा को टाइट, फ्रेश और यंग बनाए रखता है.

फेस पैक बनाने की सामग्री | Shweta Tiwari beauty regime

श्वेता मुल्तानी मिट्टी फेस पैक बनाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं:

2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी.

1 चम्मच दही या कच्चा दूध.

1 चम्मच गुलाबजल.

2 चुटकी हल्दी.

1 चम्मच चंदन पाउडर.

कैसे बनाएं फेस पैक | celebrity beauty secret

सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगोकर 10 मिनट तक छोड़ दें.

जब यह नरम हो जाए, तो उसमें दही/दूध, गुलाबजल, हल्दी और चंदन पाउडर मिलाकर स्मूद पेस्ट तैयार करें.

इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 20–25 मिनट तक सूखने दें.

फिर ठंडे पानी से धोकर मॉइश्चराइजर लगा लें.

हाइड्रेशन है जरूरी | Shweta Tiwari beauty tips

श्वेता मानती हैं कि स्किन के लिए हाइड्रेशन बेहद जरूरी है. यही वजह है कि वो दिनभर में 8–10 गिलास पानी पीती हैं. पानी स्किन को भीतर से हाइड्रेट रखता है और नैचुरल ग्लो लाता है.

हेल्दी डाइट पर देती हैं जोर | skin care tips

सिर्फ स्किन केयर ही नहीं, श्वेता अपनी डाइट पर भी खास ध्यान देती हैं. वो सीज़नल फल, हरी सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर फूड अपनी डाइट में शामिल करती हैं. यही वजह है कि उनकी स्किन हेल्दी और दमकती रहती है.

