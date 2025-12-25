माधुरी दीक्षित के 37 साल पुराने गाने 'एक दो तीन' पर नाचे अरबाज खान, पत्नी शूरा ने लीक किया पर्सनल वीडियो

अरबाज खान के कुछ डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. उनके डांस मूव्स भले ही कोरियोग्राफ किए हुए ना हों, लेकिन उनका एक पक्का फैन जरूर है - उनकी पत्नी शूरा खान जो उनके वीडियो बनाने में जुटी हुई थीं. अपनी शादी की सालगिरह पर शूरा ने कई प्यारे वीडियो शेयर किए, जिनमें अरबाज घर पर अलग-अलग गानों पर डांस करते दिख रहे हैं, जैसे कि एक दो तीन जैसे पुराने पसंदीदा गाने से लेकर जुम्मा चुम्मा दे दे और ओले ओले जैसे बॉलीवुड के एनर्जेटिक डांस नंबर.

ये वीडियो अरबाज को उनके सबसे रिलैक्स्ड अंदाज में दिखाते हैं, कभी बिना किसी फिक्र के झूमते हुए, तो कभी कैमरे के लिए एक्टिंग करते हुए, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक रियल झलक दिखाता है. इन क्लिप्स को एक साथ जोड़कर एक मोंटाज बनाया गया है जो उनके रिश्ते के अलग रंग भी दिखाता है. इससे यह पोस्ट मजेदार और पर्सनल दोनों बन गई है.

अरबाज के साथ जिंदगी को अपना "पसंदीदा तरह का कंफ्यूजन" बताते हुए, शूरा ने उस खुशी और हंसी के बारे में बताया जो उनके रिश्ते की पहचान है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "जब मैं कहती हूं कि कभी बोरिंग पल नहीं होता, तो मैं बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहती! एक साल. अनगिनत वीडियो. ढेर सारी हंसी. तुम्हारे साथ जिंदगी मेरी पसंदीदा तरह की कंफ्यूजन है. मेरे हमेशा के एंटरटेनर और हमेशा के प्यार को सालगिरह मुबारक (sic)."

अरबाज ने एक हल्के-फुल्के कमेंट के साथ जवाब दिया जो उनकी आसान केमिस्ट्री को दिखाता है. "अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम मुझसे प्यार करती हो. सालगिरह मुबारक माय लव" उन्होंने लिखा.

यह सालगिरह का जश्न इस कपल के लिए एक बहुत ही खास समय पर आया है, जिन्होंने हाल ही में अपनी बेटी का स्वागत किया है. इस महीने की शुरुआत में, अरबाज और शूरा ने अपने न्यूबॉर्न बच्ची की पहली तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उसके छोटे हाथों और पैरों की क्लोज-अप तस्वीरें थीं. तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, "सबसे छोटे हाथ और पैर, लेकिन हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा." और उसका नाम सिपारा खान बताया.

उन्होंने पहले एक जॉइंट पोस्ट के साथ उसके जन्म की घोषणा की थी, जिसमें लिखा था, "अल्हम्दुलिल्लाह," साथ में एक लाल दिल वाला इमोजी था. उनकी बेटी का जन्म 5 अक्टूबर को हुआ था, जो उनकी जिंदगी में एक नया और बहुत ही पर्सनल चैप्टर था.

अरबाज और शूरा पहली बार पटना शुक्ला के सेट पर मिले थे, जहां शूरा मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही थीं. दोनों पब्लिक की नजरों से दूर एक-दूसरे के करीब आए और दिसंबर 2023 में मुंबई में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली, जिसमें करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए.

अरबाज की पहले एक्टर मलाइका अरोड़ा से शादी हुई थी, जिनसे उनका एक बेटा है, अरहान खान, जो अब 22 साल का है.