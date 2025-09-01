विज्ञापन

सफेद बालों से आती है शर्म...जानें क्यों बालों में कलर नहीं करते R Madhavan?

Hair Care: आर माधवन का कहना है कि, सफेद बाल जिंदगी का नेचुरल हिस्सा हैं और इन्हें छुपाने की कोई मजबूरी नहीं है. उनका मानना है कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है, बालों से नहीं.

R Madhavan grey hair: आजकल बहुत से लोग सफेद बालों को परेशानी की तरह देखते हैं और उन्हें छुपाने के लिए डाई या हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं. खासकर कम उम्र में बाल सफेद हो जाएं तो लोग इसे बड़ी समस्या मान लेते हैं, लेकिन एक्टर आर माधवन का मानना बिल्कुल अलग है. उनके लिए सफेद बाल किसी भी तरह की कमी नहीं, बल्कि जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा हैं.

आर माधवन का साफ नजरिया | hair care tips

आर माधवन अब अपने सिर और दाढ़ी में सफेद बालों के साथ नजर आते हैं. ऑफ-स्क्रीन वह इन्हें छुपाने की कोशिश नहीं करते. एक्टर कहते हैं, 'अब सफेद बाल आ गए तो आ गए…इसमें शर्माने की क्या जरूरत है?' वह तभी बालों को डाई करते हैं, जब किसी फिल्मी रोल की डिमांड होती है.

सफेद बालों को समस्या नहीं मानते |  Madhavan no hair dye

माधवन का कहना है कि, सफेद बाल होना उम्र के साथ आने वाली एक नैचुरल प्रक्रिया है. इसे समस्या समझकर छुपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंसान को अपनी उम्र और नेचुरल लुक को अपनाना चाहिए.

'सच के साथ जिएं' | natural grey hair look Bollywood

माधवन उन लोगों को सलाह देते हैं, जो सफेद बालों की वजह से असहज महसूस करते हैं. उनका कहना है कि लोग क्या सोचेंगे या कहेंगे, इस पर ध्यान देने के बजाय इंसान को अपनी सच्चाई के साथ जीना चाहिए.

रजनीकांत का उदाहरण दिया | grey hair acceptance

माधवन ने सुपरस्टार रजनीकांत का उदाहरण देते हुए कहा कि, ऑफ-स्क्रीन हर कोई जानता है कि वह कैसे रहते हैं, लेकिन पर्दे पर आते ही वह पूरी तरह बदल जाते हैं और रोल में ढल जाते हैं. यही फर्क मायने रखता है. एक्टर मानते हैं कि पहचान आपके काम से बनती है, न कि आपके बालों से.

बालों को रंगना या नहीं? फैसला आपका | grey hair example

एक्टर का कहना है कि बालों को डाई करना या न करना पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद है. अगर आपको सफेद बालों में रहना अच्छा लगता है, तो किसी दबाव में आकर उन्हें डाई करने की जरूरत नहीं. वहीं, अगर आपको लगता है कि कलर करना बेहतर है, तो वह भी गलत नहीं, लेकिन यह फैसला दूसरों की राय पर नहीं, बल्कि आपकी खुद की पसंद पर होना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

