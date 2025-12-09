जायफल खाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कैसे करें इस्तेमाल, क्या होंगे फायदे

Jaiphal ke Fayde: हमारी किचन में ऐसे कई मसाले पाए जाते हैं जो खाने का स्वाद तो बढ़ाते ही हैं, साथ में इनके औषधीय गुण कई समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद करते हैं. इन्हीं मसालों में से एक है जायफल. इसके अंदर मैंगनीज, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, फाइबर और विटामिन ए, सी, ई जैसे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो पाचन, नींद और दर्द में मदद करते हैं. इसी के चलते आज हम आपको जायफल खाने के फायदे और सही तरीके के बारे में बताएंगे. यह जानकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम से वीडियो शेयर कर दी है.

1. अच्छी नींद के लिए

अगर रात को सोते समय आपकी आंख बार-बार खुल जाती है या फिर आपको अनिद्रा की समस्या है तो आप जायफल का सेवन कर सकते हैं. इसके लिए आप 1 चुटकी जायफल का पाउडर दूध में डालें और अच्छे से उबाल लें. अब इस दूध को रात को सोने से पहले नियमित रूप से कई दिनों तक पिएं. इससे आपको फायदा देखने को मिल जाएगा.

जायफल चेहरे के दाग-धब्बों और झाइयों को हटाने में भी काफी ज्यादा मददगार होता है. इसके लिए आप कच्चे दूध में जायफल को घिसकर डालें और एक पेस्ट तैयार कर लें. अब पेस्ट को रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगा लें और आधे-घंटे बाद धो लें. ऐसा कुछ दिनों तक करने से आपके फेस से डार्क स्पॉट कम हो जाएंगे और स्किन निखर जाएगी.

सर्दियों में अक्सर बड़े-बुजुर्गों को जोड़ों का दर्द बहुत ही ज्यादा परेशान करता है. इससे छुटकारा पाने के लिए जायफल काफी लाभदायक साबित हो सकता है. इसके लिए आप 10 ग्राम लौंग और 10 ग्राम जायफल को दरदरा पीस लें. इसके बाद दोनों चीजों को 100 ग्राम तिल के तिल में डालें और अच्छे से पकाएं फिर छानकर रख लें. अब इस तेल को जोड़ों पर लगाएं, आपको दर्द में राहत मिलना शुरू हो जाएगी.

जायफल के अन्य फायदे

पेट की गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर कर पाचन तंत्र मजबूत करने में जायफल काफी मददगार होता है. इसके लिए आप खाली पेट जायफल वाला दूध पी सकते हैं.

जायफल में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं. इसके सेवन से शरीर सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से बचा रहता है.

स्ट्रेस-तनाव को दूर कर दिमाग को शांत करने में जायफल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके लिए आप रोज नियमित रूप से जायफल वाला दूध पी सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.