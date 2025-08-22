पलंग से गिर गया है बच्चा तो क्या करें? डॉक्टर ने कहा तुरंत करना चाहिए यह काम, हर पैरेंट को जान लेनी चाहिए यह बात

Parenting Tips: माता-पिता यूं तो बच्चे पर हर समय नजर गड़ाए रखते हैं लेकिन कई बार कुछ मिनटों के लिए ही बच्चे से नजर हट जाए तो बच्चा पलंग से नीचे गिर जाता है. यह बच्चे के सोने के दौरान हो सकता है, खेलते समय हो सकता है या फिर खाते-पीते हुए बच्चे का बैलेंस बिगड़ता है तो वह सीधा पलंग (Bed) से नीचे जमीन पर गिरता है. बच्चे के गिरते ही पैरेंट्स हड़बड़ा जाते हैं और बच्चे का रोना सुनकर समझ नहीं पाते कि उसे चुप करवाएं या यह देखें कि उसे कहां चोट लगी है और कहां नहीं. इसपर पीडियाट्रिशियन डॉ. मानिल शाह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे बता रहे हैं कि बच्चा अगर पलंग से गिर गया है तो पैरेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं.
बच्चा पलंग से गिर जाए तो क्या करें
डॉक्टर का कहना है कि अगर बच्चा पलंग से गिर गया है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको पैनिक नहीं करना है. आपको यह देखना है कि बच्चे को कहीं से भी ब्लीडिंग (Bleeding) तो नहीं हो रही है, यानी खून तो नहीं निकल रहा. अगर बच्चे के शरीर से खून निकल रहा हो तो इस जगह पर साफ रूई से दबाएं. इससे बच्चे की ब्लीडिंग रुक जाएगी. इसके बाद अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए.अगले 12 से 24 घंटों तक देखें ये संकेत
बच्चा जब पलंग से गिरे तो उसके 12 से 24 घंटों के भीतर आपको बच्चे को ऑब्जर्व करना होगा. आपको बच्चे में 4 डैंजर साइंस (Danger Signs) देखने हैं, देखें कि बच्चे को बार-बार उल्टी तो नहीं हो रही, दूसरा कि क्या बच्चा पूरा दिन ड्राउजी है यानी नींद में है या नहीं, तीसरा यह संकेत देखें कि बच्चा पूरा दिन इरिटेटेड तो नहीं है और चौथा कि बच्चे के शरीर में कंवल्जन तो नहीं हो रहा यानी कि बच्चे के शरीर में झटके तो नहीं लग रहे हैं. डॉक्टर का कहना है कि इनमें से कोई भी संकेत अगर आपको बच्चे के शरीर पर नजर आ रहा है तो पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें.
बरतें ये सावधानियां
- कोई माता-पिता यह नहीं चाहते कि उनका बच्चा पलंग से गिरे लेकिन जहां सावधानी हटती है वहीं दुर्घटना घटती है, इसीलए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. बच्चे को जिस पलंग पर लेटाया जा रहा है वह चारों तरफ से ऊंचा होना चाहिए या बच्चे के चारों तरफ प्रोटेक्टिव बैरियर (Protective Layer) बनाएं जिससे बच्चा अगर पलटे तो जमीन पर आकर ना गिर जाए.
- बच्चे का बिस्तर बहुत ऊंचाई पर लगाने से परहेज करें. इसके बजाय नीचा बिस्तर लगाएं जिससे बच्चा अगर लुढ़ककर गिरता भी है तो उसे चोट ना आए.
- बहुत छोटे बच्चे को अकेला सोने के लिए ना छोड़ें. आप चाहे तो बच्चे को दादा-दादी के कमरे में सुला सकते हैं.
