रात को नींद न आए तो बस 1 मिनट कर लें ये काम, Doctor Hansaji ने बताया तुरंत लग जाएगी आंख

How to sleep better at night naturally: रात को नींद न आना आजकल एक आम समस्या बन गई है. काम का तनाव, अनियमित दिनचर्या और स्क्रीन टाइम बढ़ने जैसे कारणों के चलते लोग बैचानी से जूझते हैं, जिससे लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें ठीक से नींद नहीं आ पाती है. ऐसे में अगले दिन वे खुद को थका हुआ, कमजोर और समय के साथ बीमार महसूस करने लगते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको नींद न आने की समस्या से निजात पाने का एक बेहद आसान और असरदार तरीका बता रहे हैं. ये खास तरीका हाल ही में मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

अच्छी नींद के लिए क्या करें?

डॉक्टर हंसाजी कहती हैं, रात के समय सिर्फ 1 मिनट की प्रैक्टिस से आपका मन शांत हो सकता है और नींद आसानी से आ सकती है. इसके लिए वे डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग करने की सलाह देती हैं. योग गुरु के मुताबिक, यह एक ऐसी सांस लेने की तकनीक है जिसमें डायफ्राम (छाती और पेट के बीच की मांसपेशी) का सही इस्तेमाल होता है. इससे शरीर प्राकृतिक रूप से रिलैक्स होता है और दिमाग को आराम मिलता है.

डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं और घुटनों को मोड़कर पैरों को हिप्स के पास लाएं.

पैरों के बीच लगभग एक फुट का गैप रखें लेकिन घुटने पास रखें.

अब, दाहिना हाथ नाभि के ऊपर रखें और दूसरा हाथ शरीर के बगल में रखें.

आंखें बंद करें और धीरे-धीरे सांस लें. ध्यान दें कि पेट ऊपर की तरफ उठ रहा है.

इतना करने के बाद उतनी ही धीरे सांस छोड़ें और महसूस करें कि पेट अंदर जा रहा है.

सांस लेने और छोड़ने का समय बराबर रखें, लगभग 3-3 सेकंड.

इसे एक सेशन में कम से कम 10 बार करें.

इस सवाल का जवाब देते हुए हंसाजी बताती हैं, डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग करने से नर्वस सिस्टम शांत होता है और दिमाग को गहरी रिलैक्सेशन मिलती है. इससे तुरंत नींद आने में मदद मिलती है. इसके अलावा ये एक्सरसाइज लंग्स को मजबूत करने और सांस लेने की क्षमता बढ़ाने में भी असर दिखाती है.

डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग से अलग अच्छी और गहरी नींद के लिए डॉ. हंसाजी कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की सलाह देती हैं, जैसे-

हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें.

सोने से पहले पैरों में गुनगुने तेल की मालिश करें.

बालों में धीरे-धीरे कंघी करें ताकि नर्व्स शांत हों.

स्क्रीन टाइम कम करें और रात को कैफीन से बचें.

हंसाजी कहती हैं, नींद लाने के लिए दवाइयों पर निर्भर होने की बजाय इस आसान योग तकनीक को अपनाएं. डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग रोजाना कुछ मिनट करने से आप तनावमुक्त महसूस करेंगे, जिससे आपकी नींद गहरी और सुकूनभरी होगी. आप इसे आज रात से ही आजमाकर नींद की क्वालिटी में फर्क महसूस कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.