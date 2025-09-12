विज्ञापन

पेशाब में जलन को तुरंत कैसे ठीक करें? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया सबसे असरदार नुस्खा

How do you treat burning urine: पेशाब में जलन की समस्या बेहद आम है. हालांकि, अच्छी बात यह है कि शुरुआती स्टेज पर कुछ आसान घरेलू नुस्खे राहत दे सकते हैं. यहां हम आपको एक ऐसा ही असरदार नुस्खा बता रहे हैं.

कैसे पाएं पेशाब की जलन से छुटकारा?

UTI Remedy: पेशाब में जलन, खुजली या यूरिन पास करते हुए पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ये आम समस्याएं हैं. इसके पीछे पब्लिक वॉशरूम का इस्तेमाल करना, शरीर में बढ़ी हुई गर्मी, बैक्टीरियल इंफेक्शन, अधिक मसालेदार खाना खाना या पानी की कमी जैसे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. वैसे तो महिलाओं में ये परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं हैं. हालांकि, अच्छी बात यह है कि शुरुआती स्टेज पर कुछ आसान घरेलू नुस्खे राहत दे सकते हैं. हाल ही में आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर ऐसा ही असरदार उपाय बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

कैसे पाएं पेशाब की जलन से छुटकारा?

इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं. 1 गिलास पानी में 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इसे धीरे-धीरे पिएं. यह उपाय आपको तुरंत आराम दिलाने में असर दिखा सकता है.

क्यों है असरदार?

बेकिंग सोडा का अल्कलाइन नेचर शरीर की एसिडिटी कम करता है और यूरिनरी ट्रैक्ट को आराम पहुंचाता है. इस तरह इससे जलन और असहजता कम होती है. हालांकि, न्यूट्रिशनिस्ट एक सीमित मात्रा में ही बेकिंग सोडा खाने की सलाह देती हैं. वे कहती हैं, बेकिंग सोडा को रोजाना न लें, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें.

राहत के लिए और क्या करें?

इस नुस्खे से अलग कुछ अन्य बातों पर ध्यान देकर भी आप पेशाब से जुड़ी दिक्कतों से राहत पा सकते हैं. इसके लिए-

  • ज्यादा पानी पिएं. दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर लें.
  • इंफेक्शन से बचने के लिए पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दें.
  • लंबे समय तक पेशाब रोकना नुकसानदायक हो सकता है. ऐसा करने से बचें.
  • नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी जैसी ड्रिंक्स पिएं, इनसे शरीर को ठंडक और राहत मिलेगी.
  • इन सब से अलग ज्यादा मसालेदार, तैलीय भोजन से बचें और ताजे फल-सब्जियां ज्यादा खाएं.
कब है डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत?

अगर पेशाब में खून, तेज बुखार, पेट या पीठ में तेज दर्द जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. घरेलू नुस्खे केवल हल्के लक्षणों में मददगार होते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

