Periods से पहले होती है ब्लोटिंग? आजमाकर देख लें डॉक्टर के बताए ये घरेलू नुस्खे, पेट फूलने से मिलेगा आराम

Period Bloating Remedies: पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है. जैसे- पेट या कमर में तेज दर्द होना, कमजोरी बढ़ जाना, थकान रहना आदि. इससे अलग कुछ महिलाएं ब्लोटिंग से परेशान रहती हैं. ज्यादातर महिलाओं की शिकायत होती है कि पीरियड्स से कुछ दिन पहले से ही उनका पेट फूलने लगता है, साथ ही पेट में भारीपन का एहसास भी बढ़ जाता है. इसे ही ब्लोटिंग कहा जाता है. अब, अगर आप भी इन्हीं महिलाओं में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस कंडीशन से आराम पाने के लिए क्या करना चाहिए.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

न्यूट्रिशनिस्ट पूजा जायसवाल ने अपने इंस्टाग्राम एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में वे बताती हैं, आयुर्वेद के अनुसार, यह समस्या अपान वायु (Apana Vayu) के असंतुलन से जुड़ी होती है. अपान वायु शरीर में नीचे की ओर जाने वाली ऊर्जा है, जो मासिक धर्म के प्रवाह को सही दिशा देती है. लेकिन जब इसमें गड़बड़ी होती है, तो गैस उल्टी दिशा में ऊपर की ओर चली जाती है, जिससे पेट फूलना, गैस और असहजता महसूस होती है.

हींग और घी का मिश्रण

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, पीरियड्स से 2-3 दिन पहले रोज एक चम्मच घी में एक चुटकी हींग और काला नमक मिलाकर खाएं. इसके बाद गुनगुना पानी पिएं. इसे दिन में एक-दो बार लिया जा सकता है. लेने के बाद करीब 20 मिनट आराम करें, इससे असर जल्दी दिखाई देगा.

इससे अलग पूजा जायसवाल नाभि की हल्की मसाज करने की सलाह देती हैं. इसके लिए नाभि और उसके आसपास कुछ बूंदें हींग का तेल लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें. यह गैस और ब्लोटिंग से राहत दिलाने में मदद करता है.

इन नुस्खों से अलग ब्लोटिंग की परेशानी से बचने के लिए खानपान पर ध्यान देना भी जरूरी है. इसके लिए गोभी, पत्ता गोभी और फूलगोभी जैसी सब्जियों से बचें, क्योंकि ये गैस बढ़ाती हैं.

कच्चे सलाद और ठंडी चीजों की बजाय गर्म, पका हुआ और हल्का खाना खाएं.

इन सब से अलग सूप, दलिया और हर्बल चाय का सेवन करें. ये पचने में आसान होते हैं और पेट को आराम देते हैं.

हालांकि, अगर तमाम तरीके अपनाने के बाद भी ब्लोटिंग लंबे समय तक बनी रहती है या दर्द बहुत ज्यादा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.