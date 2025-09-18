नंगे पैर चलने से शरीर को क्या फायदे मिलते हैं? आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानें दिन में कितने मिनट नंगे पैर चलना चाहिए

Benefits Of Walking Barefoot: रोज कुछ देर टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है. लेकिन क्या आपने कभी नंगे पैर चलने के फायदे सुने हैं? खासकर आयुर्वेद में रोज थोड़ा समय निकालकर नंगे पैर चलने की सलाह दी जाती है. आइए आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से जानते हैं ऐसा करने से शरीर पर क्या असर पड़ता है, रोज कितनी देर नंगे पैर चलना चाहिए, नंगे पैर चलने का सही समय क्या है और ऐसा करते हुए किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर एमडी (आयुर्वेद) डॉक्टर मनीषा मिश्रा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर बताती हैं कि नंगे पैर चलना सिर्फ एक साधारण आदत नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर को रीसेट करने का एक आसान तरीका है.

तीनों दोष का संतुलन

डॉक्टर मनीषा के मुताबिक, आयुर्वेद कहता है कि वायु, पित्त और कफ तीनों का संतुलन अच्छी सेहत की जड़ है. वहीं, नंगे पैर चलने से ये तीनों दोष संतुलित रहते हैं.

नंगे पैर चलने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और बॉडी पोस्चर भी सुधरता है.

आयुर्वेदिक डॉक्टर के मुताबिक, जिन लोगों को एड़ी में दर्द या पैरों में सूजन रहती है, उनके लिए नंगे पैर चलना एक प्राकृतिक इलाज जैसा काम करता है.

नंगे पैर चलने से नसों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे मन शांत होता है और नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है.



इम्यूनिटी और एनर्जी

इन सब से अलग डॉक्टर बताती हैं, मिट्टी या घास पर चलने से शरीर की नेगेटिव एनर्जी डिस्चार्ज होती है, जिससे आप ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं.

डॉक्टर मनीषा रोज 10 से 15 मिनट मिट्टी, घास या रेत पर नंगे पैर चलने की सलाह देती हैं. कंक्रीट (सीमेंटेड जगह) पर नंगे पैर चलने से बचें.

आयुर्वेदिक डॉक्टर के मुताबिक, सुबह या शाम का समय सबसे बेहतर है. आयुर्वेद के अनुसार, नंगे पैर चलने का सबसे सही मौमस बसंत ऋतु (फरवरी से अप्रैल) माना जाता है. इस मौसम में हमारे शरीर में कफ दोष ज्यादा सक्रिय हो जाता है. ऐसे में घास, मिट्टी या रेत पर नंगे पैर चलना कफ को संतुलित करता है और शरीर में नई ऊर्जा भरता है. हालांकि, केवल इस मौसम से अलग भी आप रोज सुबह और शाम ऐसा कर सकते हैं.

नंगे पैर चलना एक छोटा-सा कदम है लेकिन इससे आपको एक साथ कई बड़े फायदे मिलते हैं. ऐसे में आप भी रोज कुछ मिनट घास या मिट्टी पर नंगे पैर चलने की आदत जरूर डालें.

