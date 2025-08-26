विज्ञापन

बच्चे के दिमाग को बनाना है शांत और फोकस्ड, तो 7 साल तक के बच्चों की परवरिश में ध्यान रखें ये बातें, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने दिए टिप्स

Brain Development: बच्चे का फोकस यानी ध्यानकेंद्रित करने की क्षमता बढ़े और ब्रेन डेवलपमेंट भी बेहतर तरह से हो इसके लिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की बताई सलाह आपको भी सुन लेनी चाहिए. 

How To Increase Focus In Children: जानिए कैसे बढ़ेगा बच्चे का फोकस.

Parenting Tips: बच्चों की ब्रेन डेलवमेंट यानी मस्तिष्क के विकास में बहुत से फैक्टर्स मदद करते हैं. वहीं, 0 से 7 साल की उम्र ऐसी है जिसमें बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट (Brain Development) पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है. बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट अगर ठीक तरह से ना हो तो वह पढ़ाई या परफॉर्मेंस में बाकी बच्चों से पीछे रह सकता है. बच्चे का फोकस (Focus) यानी ध्यानकेंद्रित करने की क्षमता कम होने लगती है और वे बाकी बच्चों से पीछे रहने लगते हैं. ऐसे में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट श्वेता गांधी ने बताया कि बच्चे के दिमाग को शांत रखने के लिए, फोकस्ड बनाने के लिए और सही ब्रेन डेवलपमेंट के लिए 0 से 7 साल के बच्चे की देखरेख और लाइफस्टाइल में कुछ बातों का खास ख्याल रखने के जरूरत होती है और कुछ बातों को इग्नोर करने से खासतौर से बचना चाहिए. आप भी जानिए एक्सपर्ट के बताए इन टिप्स के बारे में. 

0 से 7 साल के बच्चे की परवरिश में रखें इन बातों का ध्यान 

पूरी नींद लेना 

ब्रेन डेवलपमेंट और फोकस बढ़ाने से लेकर दिमाग की सेहत (Brain Health) को अच्छा रखने तक में नींद की अहम भूमिका होती है. बच्चे को कम से कम 10 घंटे की नींद लेने दें. बच्चे को रात में 9 बजे सोने के लिए कहें और सुबह 7 बजे उठाएं. इससे बच्चा जल्दी सोएगा भी और उठेगा भी लेकिन नींद से समझौता नहीं करना पड़ेगा. 

आस-पास होनी चाहिए शांति 

बच्चे के आस-पास का माहौल उसे खासा प्रभावित करता है. बच्चा अगर काल्म एंवायरमेंट (Calm Environment) में होगा तो चीजों को बेहतर तरह से सोच-समझ सकेगा. खासतौर से बच्चे और माता-पिता रात में साथ हों इसका ध्यान रखें. एकसाथ खेलें, बातें करें, एक-दूसरे से कनेक्ट करें और एक-साथ क्वालिटी टाइम बिताएं. 

फ्री प्ले-टाइम 

रोजाना बच्चे को एक घंटा बाहर खेलने के लिए भेजें. मैदान में दौड़ना, भागना और खेलना बच्चे के नर्वस सिस्टम के लिए बेहद अच्छा होता है. 

पोषण पर ध्यान देना है जरूरी 

एक्सपर्ट की सलाह है कि बच्चे को डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलने वाली चीजों से दूर रखें और उसे ज्यादा से ज्यादा घर का ही बना हुआ खाना खिलाएं. इससे बच्चे की शारीरिक और मानसिक सेहत अच्छी रहती है. 

रूटीन में रिदम होना 

बच्चे के रूटीन में एक रिदम होना चाहिए, बच्चा रोज एक ही समय पर उठे, एक ही समय पर सोए, यह रिदम बनाना जरूरी है. अगर बच्चा कभी 12 बजे सोकर 1 बजे उठ रहा है या फिर उससे भी देर में सो रहा है तो इससे बच्चे के दिमाग में शॉक लगता है. ऐसे में बच्चा ज्यादा फोकस्ड बने और उसके दिमाग की सेहत अच्छी रही उसके लिए रूटीन में रिदम लाना जरूरी है. 

