विज्ञापन

Guava Benefits: रोज 1 ​अमरूद खाने से क्या होता है? अमरूद से कौन सी बीमारी ठीक होती है, स्टडी से जानिए

Guava Benefits: अमरूद का गूदा और छिलका दोनों ही पॉलीफेनॉल्स से भरपूर हैं और इनमें मजबूत एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं. इसका मतलब है कि अमरूद शरीर को रोगों और कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है.

Read Time: 3 mins
Share
Guava Benefits: रोज 1 ​अमरूद खाने से क्या होता है? अमरूद से कौन सी बीमारी ठीक होती है, स्टडी से जानिए
रोज 1 ​अमरूद खाने से क्या होता है?
File Photo

Guava Benefits: अमरूद एक ऐसा फल है, जो स्वास्थ्य को कई तरह से लाभ पहुंचा सकता है. यह विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्वों से भरपूर होता है. अमरूद के सेवन से शरीर को कई लाभ हो सकते हैं. यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, पाचन को सुधारना, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता और हार्ट हेल्थ को बढ़ावा देता है. गुआवा यानी अमरूद में विटामिन C, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं. रोज एक अमरूद खाने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं. कई रिसर्च में पाया गया है कि अमरूद का गूदा और छिलका दोनों ही पॉलीफेनॉल्स से भरपूर हैं और इनमें मजबूत एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं. इसका मतलब है कि अमरूद शरीर को रोगों और कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें:- नाभि में हींग लगाने से क्या होता है? नाभि में हींग डालने से शरीर क्या असर होता है, जानिए

इम्यूनिटी बूस्ट

अमरूद इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत असरदार है, क्योंकि इसमें संतरे से भी कई गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, जो सफेद रक्त कोशिकाओं को मजबूत बनाता है और संक्रमणों से लड़ता है, साथ ही इसमें फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं.

पाचन और कब्ज से राहत

अमरूद फाइबर का अच्छा स्रोत है, विशेषकर जब इसे छिलके सहित खाया जाए. फाइबर मल को मुलायम बनाता है और आंत में आसानी से गुजरने में मदद करता है. रिसर्च में पाया गया कि गुआवे का गूदा और छिलका लगभग 48.6 से 49.4% फाइबर प्रदान करते हैं. नियमित रूप से अमरूद खाने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और कब्ज़ की समस्या कम होती है.

ब्लड शुगर कंट्रोल

एक अध्ययन में स्वस्थ वयस्कों को ग्लूकोज ड्रिंक के साथ या बिना गुआवा अर्क दिया गया. जिन लोगों ने अमरूद अर्क का सेवन किया, उनके भोजन के बाद ब्लड शुगर में वृद्धि कम पाई गई. इसका मतलब है कि अमरूद खाने से शुगर धीरे-धीरे अवशोषित होती है और ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद मिलती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Guava, Guava Benefits, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com