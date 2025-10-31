विज्ञापन

रोजाना कितना गुड़ खाना चाहिए? डॉक्टर ने बता दिया खाने का सही तरीका

How much Jaggery Should We Eat Daily: गुड़ के सेवन से शरीर की कई छोटी-बड़ी समस्याएं दूर होती हैं. खासकर सर्दियों के मौसम में गुड़ का सेवन करने से खाने का मजा दोगुना हो जाता है और यह शरीर को अंदर से गर्म भी रखता है.

रोज कितना गुड़ खाएं?

Jaggery Benefits: गुड़ अधिकतर हर घर में पाया जाता है. ये केवल एक नेचुरल स्वीटनर ही नहीं बल्की एक सुपरफूड भी माना जाता है. इसके सेवन से शरीर की कई छोटी-बड़ी समस्याएं दूर होती हैं. खासकर सर्दियों के मौसम में गुड़ का सेवन करने से खाने का मजा दोगुना हो जाता है और यह शरीर को अंदर से गर्म भी रखता है. इसी कड़ी में आज हम आपको रोजाना गुड़ खाने के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं.  प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में गुड़ खाने के लाभों के बारे में बताया है. साथ ही हम यह भी जानेंगे कि गुड़ खाने का सही तरीका और सही समय क्या होना चाहिए. 

बॉडी को करता है साफ 

गुड़ शरीर को अंदर से डिटॉक्सिफाई करने में काफी मददगार होता है. इसके सेवन से लिवर क्लीन और ब्लड प्यूरीफाई होता है. 

डायजेशन

गुड़ डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिव करने का काम करता है, जिससे पाचन काफी अच्छा हो जाता है. साथ ही ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी समस्याएं भी कंट्रोल हो जाती हैं. 

इम्यूनिटी

गुड़ के सेवन से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है. खासतौर से जब ठंड के मौसम में शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है तो गुड़ का सेवन करना काफी लाभदायक साबित होता है. 

कब्ज

जो लोग कब्ज की शिकायत से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं उन्हें अपनी डाइट में गुड़ को जरूर शामिल करना चाहिए. इसके सेवन से आंतें साफ हो जाती हैं. 

आयरन का बेहतरीन सोर्स

गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. इसके सेवन से खून के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है. खासतौर से जो महिलाएं खून की कमी का सामना करती हैं उन्हें जरूर गुड़ खाना चाहिए. 

कितना गुड़ खाना चाहिए?

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि एक व्यक्ति को दिन में 10 से 20 ग्राम यानी गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा ही खाना चाहिए. अगर आप ज्यादा गुड़ खा लेंगे तो इससे शरीर में शुगर लेवल बढ़ सकता है. साथ ही वेट गेन की समस्या भी आपको झेलनी पड़ सकती है. 

डायजेशन के लिए कैसे खाएं गुड़?

गुड़ को एक चम्मच घी के साथ खाने से डायजेशन बेहतर होता है. साथ ही इससे कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है. इसके अलावा आप अच्छे पाचन के लिए गुड़ के बाद एक गिलास पानी भी पी सकते हैं. 

खांसी-जुकाम में राहत के लिए

अगर आपको खांसी-जुकाम, सीन में बलगम जैसी समस्या है तो आप गुड़ का सेवन कद्दूकस किए हुए अदरक के साथ करें. इससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

