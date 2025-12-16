चाय के साथ आप भी खाते हैं ये 4 चीजें, अभी नहीं दिया ध्यान तो पेट में गैस से लेकर कई समस्याओं के हो जाएंगे शिकार

Worst Food Combinations With Tea: अक्सर लोग अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से करते हैं. कुछ लोगों के लिए यह एक आदत है, तो कुछ के लिए यह एनर्जी बढ़ाने का काम करती है. हालांकि, बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि चाय और कॉफी के साथ खाए जाने वाले कुछ फूड्स सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं. कई लोग चाय के साथ स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ जरूर खाते हैं, लेकिन चाय के साथ खाए जाने वाली चीजें फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती हैं. इससे गैस, एसिडिटी, पोषक तत्वों की कमी और हार्मोनल असंतुलन भी हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं चाय के साथ क्या नहीं खाना चाहिए?

यह भी पढ़ें:- क्या मिनरल वाटर को गर्म करके पीना अच्छा है या नहीं? RO का पानी गर्म करके पीने से क्या होता है?

तले हुए स्नैक्स

बहुत से लोग चाय के साथ समोसे और पकौड़े जैसे तले हुए फूड्स खाना पसंद करते हैं, लेकिन यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है. चाय में मौजूद टैनिन जब तेल के साथ मिलता है, तो इससे गैस, पेट फूलना और एसिडिटी जैसी समस्याएं होती हैं. इसके अलावा शरीर द्वारा आवश्यक आयरन का अवशोषण भी कम हो जाता है.

एक्सपर्ट के मुताबिक, आयरन से भरपूर फूड्स का सेवन चाय या कॉफी के साथ नहीं करना चाहिए. चाय में मौजूद ऑक्सलेट आयरन के अवशोषण को रोकता है. इससे शरीर में आयरन की कमी हो सकती है. इसलिए हरी सब्जियां और मेवे जैसे आयरन से भरपूर फूड्स का सेवन चाय और कॉफी के बीच कुछ अंतराल रखकर करना चाहिए.

दही या दही से बने व्यंजन चाय या कॉफी के साथ लेना अच्छा नहीं होता. चाय शरीर को गर्म करती है, जबकि दही उसे ठंडा करता है. इन दोनों के विपरीत गुणों के संयोजन से पेट में सूजन और गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अगर आपको यह आदत है, तो इसे तुरंत छोड़ देना बेहतर है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.