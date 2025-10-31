विज्ञापन

क्या बिस्तर पर बेकिंग सोडा छिड़कने से खटमल मर जाते हैं? जानें गद्दे में खटमल हो जाएं तो क्या करें

Bed Bugs Remedy: अगर आपको भी रात को सोते समय शरीर में तेज खुलजी का एहसास होता है, स्किन पर छोटे-छोटे लाल दाने हो जाते हैं और इसके चलते आप रातभर बेचैन रहते हैं, तो समझ जाएं कि आपके बिस्तर में खटमल हो गए हैं.

खटमलों पर कितना असरदार है बेकिंग सोडा?

Bed Bugs Remedy: खटमल छोटे कीड़े होते हैं जो इंसान के खून पर जीते हैं. ये आपके बेड़, गद्दे, तकिए में छिपे होते हैं. वहीं, अगर आपको भी रात को सोते समय शरीर में तेज खुलजी का एहसास होता है, स्किन पर छोटे-छोटे लाल दाने हो जाते हैं और इसके चलते आप रातभर बेचैन रहते हैं, तो समझ जाएं कि आपके बिस्तर में खटमल हो गए हैं. आमतौर पर ये कीड़े खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं. ऐसे में इनसे छुटकारा पाना भी मुश्किल होता है. हालांकि, इसके लिए बेकिंग सोडा को फायदेमंद माना जाता है. कहा जाता है कि बिस्तर पर बेकिंग सोडा छिड़कने से सारे खटमल मर जाते हैं. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए जानते हैं. 

खटमलों पर कितना असरदार है बेकिंग सोडा?

द मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, क्लीनिंग एक्सपर्ट मानते हैं कि बेकिंग सोडा से खटमल सूखकर मर सकते हैं. बेकिंग सोडा के छोटे-छोटे कण खटमलों के शरीर से नमी खींच लेते हैं और उनके खोल को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में अगर आपके बेड या गद्दे में खटमल हो गए हैं, तो बिस्तर और उसके आस-पास बेकिंग सोडा छिड़कें और 2 दिन के लिए छोड़ दें. 2 दिन बाद वैक्यूम से बिस्तर को साफ करें. हफ्ते में 2 से 3 बार इस प्रोसेस को दोहराने से खटमलों से छुटकारा पाया जा सकता है.

हालांकि, बेकिंग सोडा केवल उन खटमलों पर असर करता है जो उसके सीधे संपर्क में आते हैं. जो खटमल गद्दे के अंदर या कोनों में छिपे होते हैं, उन पर इसका असर नहीं होता. इसलिए सिर्फ बेकिंग सोडा से छुटकारा पाना मुश्किल है.

फिर कैसे पाएं खटमलों से छुटकारा?

इसके लिए आप कुछ और भी आसान तरीके अपना सकते हैं. जैसे- 

वैक्यूम करें

गद्दे, बेड फ्रेम और कमरे के कोनों को अच्छे से वैक्यूम करें. वैक्यूम बैग को तुरंत बाहर फेंक दें.  

भाप से साफ करें

अपने गद्दे को स्टीम क्लीनर से साफ करें. भाप की गर्मी खटमलों और अंडों दोनों को खत्म करती है. 

लैवेंडर या नीम तेल का स्प्रे करें 

10-15 बूंद तेल में आधा कप पानी में मिलाकर बिस्तर पर अच्छी तरह स्प्रे करें. इसकी खुशबू से खटमल भागते हैं.  तेल स्प्रे करने के बाद कुछ देर गद्दे को धूप में जरूर सुखाएं. 

साफ-सफाई रखें 

इन सब से अलग बिस्तर के पास किताबें या अखबार न रखें. इससे भी खटमल बढ़ सकते हैं. 

बेकिंग सोडा के साथ ये नुस्खे आजमाने से आप खटमलों से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं. अगर समस्या ज्यादा बढ़ गई हो, तो पेस्ट कंट्रोल की मदद लेना सबसे बेहतर रहेगा. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.


 

