आंवला सर्दियों का सुपरफूड क्यों है? ठंड में ज्यादा आंवला खाने से क्या होता है, जानिए 5 फायदे

Amla Nutrition Benefits: आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. आंवला का अचार, मुरब्बे और चटनी के रूप में खूब लोकप्रिय है. सर्दियों में आंवला के सेवन करना लाभकारी होता है.

आंवला सर्दियों का सुपरफूड क्यों है?
Amla Nutrition Benefits: सर्दियों के आते ही बाजार में पालक, केल और कई पत्तेदार सब्जियों की भरमार हो जाती है. सर्दियों के मौसम में पत्तेदार सब्जियों का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन आंवला भी सर्दियों का एक सुपरफूड है. आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. आंवला का अचार, मुरब्बे और चटनी के रूप में खूब लोकप्रिय है. चलिए आपको बताते हैं सर्दियों में आंवला का सेवन क्यों करना चाहिए, सर्दियों में आंवला का सेवन करने से क्या होता है?

विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

आंवला में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, जो खट्टे फलों से कहीं अधिक है. आंवले में मौजूद प्राकृतिक टैनिन के कारण यह सूखे और पाउडर रूप में स्थिर रहती है. विटामिन सी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए फायदेमंद होता है. शरीर इसका उपयोग प्रदूषण और संक्रमण से संबंधित ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ने और कोलेजन का उत्पादन करने के लिए करता है, जिससे त्वचा और जोड़ों के स्वास्थ्य को लाभ होता है. आंवले में विटामिन सी के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी यौगिक एम्ब्लिकैनिन, गैलिक एसिड और एलेजिक एसिड, फ्लेवोनोइड्स, पॉलीफेनोल्स और टैनिन भी मौजूद होते हैं, जो सर्दियों से संबंधित वायरल संक्रमण, घर के अंदर वायु प्रदूषण और तनाव से बचाता है, साथ ही तेजी से ठीक होने में मदद करता है.

पाचन तंत्र मजबूत

आंवला में फाइबर होता है, जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है और हमें पाचन संबंधी समस्याओं से बचाता है. आंवला अपने फाइबर और विशेष फाइटोकेमिकल्स के माध्यम से आंतों की गति में सुधार करता है, जो हल्के रेचक के रूप में कार्य करते हैं और सर्दियों में कब्ज और पेट फूलने की समस्या से पीड़ित लोगों को राहत देते हैं.

त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद

आमला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारी त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होते हैं. आंवला में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को कोलेजन बनाने में मदद करते हैं, जो त्वचा की लोच और ब्लड सर्कुलेशन को मजबूत करता है, जिससे त्वचा की सुरक्षा और त्वचा के रंग में एकरूपता आती है.

ब्लड शुगर कंट्रोल

आंवला में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं. आंवला के अर्क या उससे बने उत्पादों का सेवन ब्लड शुगर के लेवल को बेहतर बनाता है और इंसुलिन प्रतिरोध और सूजन के लक्षणों को कम करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.

Amla, Amla Benefits, Lifestyle
