घर से आज ही निकालकर फेंक दें ये 3 चीजें, AIIMS, Harvard के डॉक्टर ने बताया सेहत के लिए टॉक्सिक

3 Toxic Household Items: हम सभी अपने घर को साफ-सुथरा और सुंदर रखने की कोशिश करते हैं लेकिन जाने-अनजाने में हम अक्सर कुछ ऐसी चीजें रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बेहद हानिकारक हो सकती हैं. हाल ही में AIIMS, Harvard और Stanford यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में तीन ऐसी चीजों के बारे में बताया है, जिन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए. आइए जानते हैं क्या हैं ये तीन चीजें और किस तरह ये आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं.

बादाम -अखरोट को कितनी देर भिगोना चाहिए? एक्सपर्ट से जानें किस ड्राई फ्रूट को भिगोने से क्या फायदे मिलते हैं

सेंटेड कैंडल

खूबसूरत खुशबू वाली मोमबत्तियां घर का माहौल तो अच्छा बनाती हैं, लेकिन ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं. डॉक्टर बताते हैं, इन मोमबत्तियों में फ्थैलेट्स (Phthalates) नामक केमिकल होता है, जो हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकता है. इसके अलावा, ज्यादातर सेंटेड कैंडल्स में पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल होता है, जो जलने पर VOC (Volatile Organic Compounds) छोड़ती हैं. ये आपके फेफड़ों और हवा की क्वालिटी के लिए खराब हैं.

बेहतर विकल्प: बिना खुशबू वाली मोमबत्तियां, नारियल वैक्स या बीजवैक्स कैंडल का इस्तेमाल करें.

रसोई में सब्जियां और फल काटने के लिए प्लास्टिक बोर्ड आमतौर पर हर घर में होता है लेकिन ये धीरे-धीरे आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. चाकू के लगातार इस्तेमाल से प्लास्टिक बोर्ड पर खरोंचें पड़ जाती हैं और इनमें से माइक्रोप्लास्टिक निकलकर खाने में मिल सकता है. लंबे समय तक ये माइक्रोप्लास्टिक शरीर में जमा होकर कई बीमारियों का कारण बन सकता है.

बेहतर विकल्प: सही तरीके से मेंटेन किए गए लकड़ी या बांस (Bamboo) के कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें.

नॉन-स्टिक पैन का इस्तेमाल खाना बनाने में आसानी के लिए किया जाता है लेकिन अगर इस पर खरोंच आ जाएं तो यह खतरनाक हो सकता है. खरोंच वाले पैन से टॉक्सिक केमिकल्स खाने में मिल सकते हैं.

बेहतर विकल्प: अगर नॉन-स्टिक पैन पर खरोंच आ गई हो तो तुरंत बदल दें. स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन या सिरेमिक बर्तनों का इस्तेमाल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.