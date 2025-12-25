क्रिसमस को X-Mas क्यों कहा जाता है? 99% लोग नहीं जानते हैं इसका जवाब

25 दिसंबर को क्रिसमस फेस्टिवल मनाया जाता है. यह एक ईसाई त्योहार है, जो यीशु मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. इस दिन लोग क्रिसमस ट्री सजाते हैं और एक दूसरे को उपहार भी देते हैं. भारत के हर हिस्से में क्रिसमस पूरे जोश और खुशी के साथ मनाया जा रहा है. चर्चों, मॉल, सड़कें और दुकानों को आकर्षक ढंग से लोगों ने सजाया है. लोगों एक दूसरे को क्रिसमस के संदेश भी भेज रहे हैं. कई सारे लोग क्रिसमस को X-Mas भी कहते हैं. लेकिन कम ही लोग हैं, जिन्हें ये पता होगा कि क्रिसमस को X-Mas क्यों कहा जाता है?
जानें क्या होता है X का मतलब
दरअसल क्रिसमस को X-Mas कहने के पीछे एक खास वजह है. 'X' ग्रीक भाषा का अक्षर 'ची' (Chi) से आया है. ग्रीक में 'क्राइस्ट' शब्द 'Χριστός' (Christos) से शुरू होता है. इसका पहला अक्षर Χ है. वहीं प्राचीन ईसाई लोग किताबों और दस्तावेजों में 'क्राइस्ट' की जगह X लिखते थे. तभी से क्रिसमस को X भी कहा जाने लगा. ऐसा भी कहा जाता है कि X-Mas क्रिसमस की शॉर्ट फॉर्म भी है. ऐसे में प्रिंटिंग के दौरान X का इस्तेमाल खूब किया जाता है, ताकि जगह बच सके.
क्रिसमस ट्री को सजाते हैं लोग
क्रिसमस खुशी का त्योहार है. इस दिन सब एक दूसरे को उपहार देते हैं. घर में क्रिसमस ट्री भी रखते हैं, जिसे बेहद ही सुंदर तरीके से सजाया जाता हैं. इस त्योहार में अपने परिवार के साथ समय बिताने का अवसर भी मिलता है. क्योंकि कई देशों में क्रिसमस के दौरान लंबी छुट्टियां पड़ जाता हैं. इस दौरान लोग धूमने के लिए बाहर भी जाते हैं.
