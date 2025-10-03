राजा भैया ने लगाई सैकड़ों हथियारों की नुमाइश, जानें कैसे मिलते हैं इतने लाइसेंस और क्या हैं नियम

Raja Bhaiya Shastra Puja: कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के चीफ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अक्सर विवादों में रहते हैं. पत्नी के साथ विवाद और अपने बयानों को लेकर राजा भैया सुर्खियों में रहते हैं. फिलहाल राजा भैया एक वीडियो को लेकर चर्चा में आए हैं, जिसमें वो हथियारों की नुमाइश लगा रहे हैं और शस्त्र पूजा कर रहे हैं. राजा भैया ने विजयदशमी के मौके पर सैकड़ों हथियारों की एक साथ पूजा की, जिसके बाद इस पर सवाल उठने लगे. आज हम आपको बताएंगे कि भारत में हथियार रखने को लेकर क्या नियम हैं और किसे इसकी छूट मिलती है. साथ ही ये भी जानेंगे कि राजा भैया के पास इतने हथियारों का जखीरा कैसे आया.

टेबल पर दिखे 200 से ज्यादा हथियार

दशहरे के मौके पर राजा भैया के घर से जो वीडियो आया, उसे लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टेबल पर 200 से ज्यादा हथियार सजाए गए हैं, राजा भैया इन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं. भारत में विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा की जाती है, राजा भैया भी हर साल इस दिन हथियारों की पूजा करते हैं.

हथियारों को लेकर उठ रहे सवाल

राजा भैया के पास इतने हथियारों के जखीरे को लेकर आम लोगों के अलावा खुद उनकी पत्नी भानवी सिंह भी सवाल उठा चुकी हैं. भानवी सिंह ने राजा भैया पर अवैध हथियार रखने का आरोप लगाया और गृहमंत्री से शिकायत भी की थी. इसके बाद राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने कहा था कि सभी हथियारों के लाइसेंस मौजूद हैं.

क्या है हथियार रखने का नियम?

भारत में आर्म्स एक्ट, 1959 (Arms Act, 1959) के तहत हथियारों की खरीद और लाइसेंस के नियम तय किए गए हैं. इसमें ये बताया गया है कि हथियार रखने के लिए किन नियमों का पालन करना जरूरी है. इस कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति दो से ज्यादा हथियार नहीं रख सकता है. अगर किसी के पास पहले से दो हथियार हैं और उसे तीसरा लेना है तो पहले एक हथियार जमा कराना होगा. पहले एक लाइसेंस पर तीन हथियार रखने की इजाजत मिलती थी, लेकिन 2019 में संशोधन के बाद इसे दो कर दिया गया. एक साल में गोलियों का कोटा 200 तक रखा गया है.

खिलाड़ियों को मिलती है छूट

शूटिंग जैसे गेम खेलेने वाले खिलाड़ियों को हथियार रखने की लिमिट में छूट मिलती है. सामान्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले शूटर्स 10 हथियार अपने पास रख सकते हैं, इसके अलावा अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित निशानेबाज जितने चाहे उतने हथियार रख सकते हैं. निशानेबाजों के लिए गोलियों का कोटा भी एक लाख तक होता है.

राजा भैया के पास कैसे हैं इतने हथियार?

राजा भैया ने जो हथियार टेबल पर रखे थे, उन्हें एक शक्ति प्रदर्शन और अपना बाहुबल दिखाने का जरिया भी माना जा रहा है. बताया गया है कि इसमें उनके कार्यकर्ताओं और परिवार के लोगों के हथियार भी शामिल हैं. खुद राजा भैया बता चुके हैं कि उनके पिता उदय प्रताप सिंह एक निशानेबाज थे, जिसके बाद खुद राजा भैया ने निशानेबाजी शुरू की और अब उनकी बेटी राघवी कुमारी भी शूटिंग में कई मेडल जीत चुकी है. यही एक वजह हो सकती है कि वो खुलेआम इतने हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं.