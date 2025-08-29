पीएम मोदी ने जापानी PM इशिबा को कहा, 'अरिजातो गोजाइमास'... इसका क्या मतलब होता है?

PM Modi Japan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दो दिन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जापान के पीएम शिगेरु इशिबा से मुलाकात की और इस दौरान दोनों देशों की तरफ से द्विपक्षीय बातचीत भी हुई. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दोनों देशों की दोस्ती को लेकर कई बातें कहीं और बताया कि किन बड़े क्षेत्रों में भारत और जापान की साझेदारी हो रही है. अपना भाषण खत्म करते हुए पीएम मोदी ने जापानी पीएम को संबोधित करते हुए जापानी भाषा में 'अरिजातो गोजाइमास' कहा. आइए जानते हैं कि इस शब्द का क्या मतलब होता है.

हर किसी की जुबां पर होता है शब्द

अरिजातो गोजाइमास जापान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्दों में एक है. इस शब्द का मतलब बहुत-बहुत धन्यवाद या थैंक यू सो मच होता है. विनम्र होकर अगर आपको जापान के किसी शख्स को धन्यवाद देना है तो आप अरिजातो गोजाइमास बोल सकते हैं. अक्सर लोगों से मुलाकात के बाद जापानी लोग इस शब्द का काफी इस्तेमाल करते हैं, यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण के आखिर में शिगेरु इशिबा को उनकी ही भाषा में धन्यवाद कहा.

सायोनारा पर बना था गाना

अरिजातो गोजाइमास के अलावा कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका भारत में खूब इस्तेमाल होता है. इसमें सायोनारा शब्द भी शामिल है, फिल्म लव इन टोक्यो के गाने में इसका सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था. इस गाने को भारत की मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने गाया था. इस शब्द का मतलब जापान में अलविदा होता है. जब कोई किसी से बिछड़ता है तो उसे सायोनारा कहा जाता है. हालांकि अब इस शब्द का इस्तेमाल जापान में कम होता है.