एस्ट्रोनॉट की तबीयत बिगड़ने से NASA का मिशन जल्दी खत्म, जानें स्पेस में कैसे होता है इलाज

NASA Space Mission Health Emergency: अंतरिक्ष में काम करना हमेशा रोमांचक होता है. अक्सर जब भी कोई एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाता है, तो दुनियाभर में उसकी चर्चा होती है और लोग दिलचस्पी से उस मिशन के बारें में जानना चाहते हैं. लेकिन यह बार यह सफर आसान ही नहीं होता है. कभी-कभी अचानक से ऐसी मुश्किलें भी सामने आती हैं, जिनसे निकल पाना आसान नहीं होता है. नासा (NASA) ने हाल ही में अपने चार एस्ट्रोनॉट्स की टीम क्रू-11 की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर चल रहे मिशन को एक महीने पहले ही खत्म करने का फैसला किया है. एक एस्ट्रोनॉट की अचानक से तबीयत बिगड़ने की वजह से यह फैसला लेना पड़ा है.

एस्ट्रोनॉट को क्या हुआ और क्यों जल्दी खत्म हुआ मिशन?

नासा ने बुधवार को अगले दिन यानी गुरुवार को होने वाले स्पेसवॉक को कैंसिल कर दिया. इसके पीछे सेहत से जुड़ी परेशानी थी. मिशन जल्दी खत्म करने का फैसला नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड इसाकमैन (Jared Isaacman) और अन्य अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया. नासा ने यह भी साफ किया कि यह स्वास्थ्य समस्या स्पेस ऑपरेशंस या चोट से जुड़ी नहीं थी. ISS पर अभी भी जरूरी मेडिकल सुविधाएं सप्लाई मौजूद हैं. डॉक्टर जमीन पर बैठकर वीडियो या कॉल के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों की जांच कर सकते हैं और उन्हें सलाह दे सकते हैं.

एस्ट्रोनॉट की हालत अब कैसी है

नासा के एक अधिकारी ने बताया, 'यह कोई इमरजेंसी इवैक्यूएशन है. हम हमेशा एस्ट्रोनॉट की सेहत और सेफ्टी को सबसे पहले रखते हैं. अभी एस्ट्रोनॉट की हालत ठीक है.' एजेंसी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है. हालांकि, एस्ट्रोनॉट का नाम और बीमारी की जानकारी नहीं दी गई है.

Crew-11 टीम में कौन-कौन हैं

इस क्रू-11 की टीम में नासा एस्ट्रोनॉट जेना कार्डमैन (Zena Cardman), माइक फिन्के (Mike Fincke), जापान के JAXA ऑर्गेनाइजेशन से किमिया युई (Kimiya Yui) और रूस के कॉस्मोनॉट ओलेग प्लाटोनोव (Oleg Platonov) शामिल हैं. नासा ने यह भी बताया कि मिशन के बाद एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ISS पर रहेंगे और उनके साथ दो रूसी कॉस्मोनॉट्स भी रहेंगे.

सूखी हो तो 2 किलो, जल जाए तो 3 किलो, बताओ-बताओ ये कौन सी चीज है, 99% लोग हो जाते हैं फेल

ISS पर क्या असर पड़ेगा

क्रू-11 की समय से पहले वापसी से कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और मेंटेनेंस काम अगले मिशन तक रुक सकते हैं. डॉ. सिमियन बार्बर ने बताया कि बाकी एस्ट्रोनॉट्स अब ज्यादा फोकस स्टेशन की देखभाल और रोजमर्रा के कामों पर देंगे. ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मिशन स्वास्थ्य कारणों से जल्दी खत्म हुआ.

स्पेस में कैसे होता है इलाज?

स्पेस में अगर किसी एस्ट्रोनॉट की तबीयत बिगड़ जाती है तो उसका इलाज वहीं किया जाता है. यहां एक मेडिकल किट होती है, जिसमें तमाम जरूरी दवाएं और बाकी इक्युपमेंट्स होते हैं. यहां तक कि ऑक्सीजन और अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है. हालांकि अगर किसी को सर्जरी की जरूरत हो या फिर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो ऐसे में इमजरेंसी इवैक्युएशन किया जाता है, जैसा कि इस मामले में हुआ है.