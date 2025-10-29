विज्ञापन
विशेष लिंक

राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत भी इससे पीछे, इस ट्रेन के एक टिकट के लिए खर्च करने पड़ते हैं इतने रुपये

रेलवे में कई ऐसी सुविधाजनक ट्रेन है जिससे एक बार ट्रेवल करने के बाद बार-बार उसी ट्रेन से ट्रेवल करने का मन करेगा. इस ट्रेन ने राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों की भी पीछे छोड़ दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत भी इससे पीछे, इस ट्रेन के एक टिकट के लिए खर्च करने पड़ते हैं इतने रुपये
नई दिल्ली:

रेलवे ने कई सुंदर-सुंदर ट्रेन शुरुआत की  है, इनमें से तेजस एक्सप्रेस, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है जो काफी फेसम है.इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं. इस ट्रेन से ट्रेवल करने के बाद दोबारा ट्रैवल करने की इच्छा जरूर होगी. नई दिल्ली और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ती हुई ट्रेन की सुविधाओं को देखकर आप हैरान हो जाएंगे.  एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन की गई लेदरेट सीटें, ऑनबोर्ड वाई-फाई, जीपीएस-आधारित यात्री सूचना प्रणाली और बेहतर यात्री सुविधा के लिए स्वचालित दरवाजे. 

तेजस एक्सप्रेस की सुविधाएं

160 किमी/घंटा की अधिकतम गति से चलने वाली तेजस एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी जैसी कई लोकप्रिय ट्रेनों और यहां तक कि वंदे भारत एक्सप्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है. एडवांस्ड रेलवे तकनीक का इस्तेमाल करके डिजाइन और निर्मित इसके डिब्बों में ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइटिंग, बायो-वैक्यूम शौचालय, और हर सीट पर एलईडी स्क्रीन और पावर चार्जिंग पोर्ट जैसे इंटरटेनमेंट के कई ऑप्शन है. 

टिकट की कीमत कितनी है

यात्री एसी चेयर कार और एग्ज़ीक्यूटिव चेयर कार में से चुन सकते हैं. एग्जीक्यूटिव सीटें एक्स्ट्रा लेग रेस्ट और बेहतर आराम प्रदान करती हैं. इस ट्रेन में आलीशान बैठने की व्यवस्था, उच्च सुरक्षा मानकों—जिसमें धुआं और आग का पता लगाने वाली प्रणालियां शामिल हैं. प्रीमियम खानपान सेवाएं हैं जो ट्रेवल के अनुभव को और भी बेहतर बनाती हैं.प्रीमियम ट्रेनों की तुलना में ज्यादा किराया होने के बाद भी तेजस एक्सप्रेस की सीटों की रिकॉर्ड तोड़ दिए बुक की है. एसी चेयर कार के लिए 1,679 रुपये और कीमत 2,457 रुपये तक कीमत है.

ये भी पढ़ें-सेना से बाहर होने वाले हैं हजारों अग्निवीर, जानें किन नौकरियों में मिलेगा आरक्षण 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tejas, Tejas Train, Tejas Trains, Tejas Train Services, Rajdhani College
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com