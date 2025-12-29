दुनिया की सबसे खतरनाक जेल कौन सी है? नाम सुनते ही छूट जाते हैं पसीने

World Most Dangerous Prison: क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसी भी कोई जेल हो सकती है, जहां एक बार पहुंचने के बाद बाहर निकलने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाए. जहां न बिस्तर हो, न परिवार से मिलने की इजाजत, न खुली हवा और ना ही भविष्य की कोई झलक. अगर नहीं, तो चलिए आपको ले चलते हैं उस जेल तक, जिसे लोग 'धरती का नर्क' कहते हैं, जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल मानी जाती है. इस जेल का नाम है CECOT (सेंटर फॉर टेररिज्म कनफाइनमेंट), जो सेंट्रल अमेरिका के छोटे से देश अल साल्वाडोर में है.

अल साल्वाडोर में कभी गैंग्स का राज था

1980 के दशक में अल साल्वाडोर में भीषण गृहयुद्ध हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए. युद्ध खत्म हुआ, लेकिन शांति नहीं आई. इसके बाद दो खतरनाक गैंग्स MS-13 और Barrio 18 उभरे. 2000 से 2020 तक हालात इतने खराब हो गए कि हर दिन औसतन 18 हत्याएं होती थीं. कई इलाकों में सिर्फ इन्हीं गैंग्स का कानून चलता था. 2019 में नायब बुकेले अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति बने, तो मार्च 2022 में जब सिर्फ तीन दिनों में 87 लोगों की हत्या हुई. इसके बाद सरकार ने देशभर में आपातकाल लगा दिया. पुलिस और सेना को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार मिला. कुछ ही महीनों में 70 से 80 हजार लोग जेल भेज दिए गए. ज्यादातर गैंग मेंबर्स थे.वहां की सभी जेलें भर चुकी थीं, इसलिए सरकार ने दुनिया की सबसे खतरनाक जेल बनाने का फैसला लिया.

गंगा क्यों कहलाती है भारत की मदर रिवर, जानिए इसके पीछे की वजह

दुनिया की सबसे खतरनाक CECOT जेल सिर्फ 7 महीने में बनी

CECOT जेल को महज 7 महीनों में तैयार किया गया. 57 एकड़ में फैले इस जेल की क्षमता 40,000 कैदियों की है. यह जेल 8 बड़े ब्लॉकों में बंटी है. हर ब्लॉक में कई सेल हैं और एक सेल में करीब 150 से ज्यादा कैदी ठूंसे जाते हैं. CECOT के चारों ओर 19 गार्ड टावर और स्नाइपर्स तैनात रहते हैं. 9 मीटर ऊंची और मोटी कंक्रीट दीवारें बनाई गई हैं. दोहरी दीवारों के बीच 15,000 वोल्ट की बिजली वाली बाड़ लगाई गई है. हर वक्त 600 सैनिक और 250 पुलिसकर्मी निगरानी में रहते हैं.

जेल के अंदर की जिंदगी नर्क से भी बदतर

CECOT में कैदियों के लिए जिंदगी बेहद कठोर है. यहां बिस्तर नहीं है. सिर्फ लोहे की सतह है. 24 घंटे तेज रोशनी रहती है, ताकि नींद पूरी न हो. सेल में खुले शौचालय हैं. इनमें परदे तक नहीं हैं. भीषण गर्मी और नमी से कैदियों की परेशानी और बढ़ जाती है. यहां परिवार से मिलने की कोई इजाजत नहीं है. वकील से भी मुलाकात नहीं कर सकते हैं. सुनवाई ऑनलाइन होती है. कई कैदियों को 100 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है. जो कैदी नियम तोड़ते हैं, उन्हें भेजा पनिशमेंट विंग में जाता है. जहां पूरी तरह अंधेरे सेल होते हैं, सिर्फ छत में एक छोटा सा छेद होता है.