महज इतने लाख में असली प्लेन के मालिक बन सकते हैं आप, जानें कैसे होती है इनकी बिक्री

कहते हैं कि शौक बड़ी चीज है, लोगों को कई महंगी चीजों का शौक होता है और इसके लिए वो कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं. ऐसा ही शौक प्लेन खरीदने का भी है, कई लोगों का सपना होता है कि उनका अपना खुद का प्लेन हो, लेकिन ऐसा हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है. एक प्राइवेट प्लेन खरीदने के लिए सैकड़ों करोड़ का मालिक होना जरूरी है. हालांकि अगर आपके पास कुछ लाख रुपये हैं तो आप भी प्लेन के मालिक बन सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि आप पुराने रिटायर हो चुके विमानों को कैसे खरीद सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस होता है.

स्क्रैप प्लेन की बढ़ रही डिमांड

हर प्लेन की अपनी एक उम्र होती है, इसके बाद इसे रिटायर कर दिया जाता है. आमतौर पर एक प्लेन की उम्र 30 से 40 साल तक होती है. इसके बाद उसे स्क्रैप जोन में खड़ा कर दिया जाता है. इसी प्लेन को आप खरीद सकते हैं और उसके बाद लोगों को ये बता सकते हैं कि आप एक हवाई जहाज के मालिक हैं.

कौन थे राशिद अनवर, जिन्होंने कॉमनवेल्थ में भारत के लिए जीता था पहला मेडल

मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाले स्क्रैप डीलर वीरेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ ऐसा ही किया है, उन्होंने बीएसएफ का 55 सीटर प्लेन खरीदा है. जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपये है. वीरेंद्र इस प्लेन को एक होटल में तब्दील करना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट से उन्हें ये प्लेन मिला, जिसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही पांच लाख से ज्यादा था.

कैसे मिलता है प्लेन?

प्लेन बेचने के लिए ऑक्शन निकाला जाता है, जिसमें ऑनलाइन जानकारी दी जाती है कि प्लेन कितना पुराना है और इसका वजन कितना है.

ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए पहले तीन लाख रुपये जमा करने होते हैं, जिसके बाद आप इसकी बोली लगा सकते हैं.

आमतौर पर स्क्रैप डीलर ही ऐसे प्लेन खरीदते हैं, जिन्हें कबाड़ के भाव में ही प्लेन मिल जाता है. हालांकि ये हजारों टन का होता है, ऐसे में कीमत लाखों तक पहुंच जाती है.

ऑक्शन में हिस्सा लेने से पहले आप स्क्रैप साइट पर जाकर प्लेन को अच्छी तरह से देख सकते हैं.

स्क्रैप में दिए जाने वाले इस प्लेन में कॉकपिट की तमाम वायरिंग और इंजन हटा दिया जाता है. ऐसे प्लेन आपको 30 से 50 लाख के बीच मिल जाएंगे.

कैसे होती है कमाई?

स्क्रैप में प्लेन खरीदने के बाद लोग इसका कई तरह से इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि ये उड़ान के लायक नहीं होता है, ऐसे में इसे या तो दूसरे शौकीन लोगों को बेच दिया जाता है या फिर कोई होटल या रेस्टोरेंट खोला जाता है. कई लोग इसे अच्छी तरह से पेंट करवाकर अपने पास रखते हैं और इसमें सवार होने के लिए टिकट की व्यवस्था होती है.