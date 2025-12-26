पाकिस्तान में कितने रुपये में मिलते हैं एक दर्जन अंडे? जान लीजिए जवाब

Pakistan Egg Price: पाकिस्तान काफी समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है. उसपर काफी ज्यादा विदेशी कर्ज भी बढ़ गया है. अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उसे IMF पर निर्भर रहना पड़ रहा है. ऐसे में वहां खाने-पीने की चीजें आसमान छू रही हैं. अंडे जैसी रोजमर्रा के सामान भी आम आदमी के लिए महंगे हो गए हैं. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में एक दर्जन अंडों की कीमत कितनी है और यह भारतीय रुपए में कितने के बराबर होती है.

लाहौर में अंडों की कीमत

2024-25 की रिपोर्टों के अनुसार, लाहौर में एक अंडे की कीमत करीब 33-35 रुपए है. इस तरह एक दर्जन अंडों का भाव करीब 400 पाकिस्तानी रुपए (PKR) होता है. हालांकि, इसकी कीमत समय, इलाके और महंगाई के हिसाब से बदलती रहती है. कभी एक दर्जन अंडे 350 PKR, तो कभी 400 PKR तक पहुंच जाते हैं.

भारतीय रुपए में पाकिस्तान में अंडों की कीमत

अगर पाकिस्तान में 1 पाकिस्तानी रुपया भारत के 0.32 रुपए के बराबर माना जाए, तो 350 PKR दर्जन करीब 112 रुपए होते हैं और 400 PKR प्रति दर्जन 128 रुपए के बराबर हैं. मतलब एक दर्जन अंडे की कीमत लगभग 112 से 128 भारतीय रुपए तक पड़ती है.

पाकिस्तान में देसी अंडों का रेट

पाकिस्तान में देसी अंडे अक्सर फार्म अंडों से महंगे होते हैं. इसका कारण है कि देसी अंडों की मांग ज्यादा होती है और उनकी सप्लाई सीमित होती है. अंडों के दाम पर सबसे बड़ा असर मांग और सप्लाई का होता है. अगर किसी इलाके में डिमांड ज्यादा हो या आपूर्ति कम, तो कीमत तेजी से बढ़ जाती है. इसके अलावा मौसम और लोकल महंगाई भी दामों को प्रभावित करती है.