विज्ञापन
विशेष लिंक

मुल्ला और आयतुल्लाह में क्या अंतर होता है? जानें ईरान में किसके खिलाफ हो रहा प्रदर्शन

Iran Protest: सरकार के खिलाफ ईरान में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं, इसमें अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. लोग मुल्लाओं को हटाने के नारे लगा रहे हैं, ऐसे में सवाल है कि आखिर ये मुल्ला कौन होते हैं और इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
मुल्ला और आयतुल्लाह में क्या अंतर होता है? जानें ईरान में किसके खिलाफ हो रहा प्रदर्शन
ईरान में प्रदर्शन

मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा, तानाशाही मुर्दाबाद... पिछले कुछ दिनों से ईरान में यही नारे सुनाई दे रहे हैं. खामेनेई सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और हिंसक प्रदर्शन जारी हैं. महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन अब इसे ईरान के धर्म गुरुओं के खिलाफ भी माना जा रहा है. यही वजह है कि लोग मुल्लाओं को देश छोड़ने की हिदायत दे रहे हैं. आज हम आपको मुस्लिम धर्म गुरुओं के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द मुल्ला और आयतुल्लाह के बीच का अंतर बताएंगे. साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों ईरान के लोग इनसे नाराज हैं. इस मामले पर हमने इस्लामिक मामलों के एक्सपर्ट से बातचीत की. 

क्या होते हैं आयतुल्लाह?

इस्लाम में आयतुल्लाह एक सर्वोच्च पदवी है, इसे अल्लाह की निशानी भी कहा जाता है. शिया मुस्लिमों के लिए ये एक सम्मानजनक पद होता है. आमतौर पर सबसे विद्वान मौलवियों को ये उपाधि मिलती है. 1979 की इस्लामिक क्रांति में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले आयतुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी सबसे ज्यादा मशहूर आयतुल्लाह थे, जो ईरान के सर्वोच्च नेता चुने गए. उनके बाद अब आयतुल्लाह अली खामेनेई के हाथों में ईरान की सत्ता है. 

इस्लामिक मामलों के जानकर डॉ मुमताज आलम रिजवी ने बताया कि रुहानी ऐतबार से चीजों को देखने वाले को ईरान में सर्वोच्च नेता माना जाता है, इन्हें मजहबी पेशवा भी कहा जा सकता है. ये कोई सरकारी ओहदा नहीं है, ये मौलाना या मौलवी की तरह ही एक पदवी है. 

क्या होते हैं मुल्ला?

डॉ. मुमताज ने बताया कि मुल्ला कोई इस्लामिक टर्म नहीं है, इसे मौलवियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है. मुल्ला नाम की कोई भी चीज नहीं है, मौलाना का बिगड़ा हुआ रूप ही मुल्ला है. ऐसे प्रदर्शनों में आमतौर पर सत्ता में बैठे धार्मिक गुरुओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है. इसीलिए ईरान में भी मुल्लाओं को सत्ता से बाहर करने के नारे लगाए जा रहे हैं. 

Iran Protest: शिया देश कैसे बन गया ईरान? इस्लाम नहीं, पहले इस धर्म का था बोलबाला

क्यों जल रहा है ईरान?

ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे देश में महंगाई और सरकार की नीतियां हैं. लोग ईरानी मुद्रा में गिरावट और बेरोजगारी से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. फिलहाल ईरान में इंटरनेट और फोन लाइनें बंद कर दी गई हैं और कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. अब तक इस हिंसक प्रदर्शन में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Iran Protest, Iran Shia Muslim, Iran Mullah, Difference Between Mullah And Ayatollah
Get App for Better Experience
Install Now