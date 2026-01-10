विज्ञापन
डिफेंडर के एक टायर की इतनी है कीमत, जानकर माथा पकड़ लेंगे आप

अगर आप डिफेंडर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ गाड़ी की कीमत ही नहीं, बल्कि इसके मेंटेनेंस खर्च को भी ध्यान में रखना जरूरी है. टायर, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स और इंश्योरेंस सभी चीजें महंगी होती हैं.

डिफेंडर में मिलने वाले टायर आम गाड़ियों जैसे नहीं होते हैं.

शानदार लुक, दमदार रोड प्रेजेंस और ऑफ रोडिंग की जबरदस्त ताकत के लिए पहचानी जाने वाली डिफेंडर भारत में लग्जरी SUV की कैटेगरी में खास मुकाम रखती है. ये गाड़ी सिर्फ अपने पावरफुल इंजन या रॉयल डिजाइन के लिए नहीं, बल्कि अपने महंगे मेंटेनेंस के लिए भी जानी जाती है. डिफेंडर खरीदने का सपना देखने वाले ज्यादातर लोग इसकी एक्स शोरूम कीमत पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन इसके पार्ट्स और मेंटेनेंस कॉस्ट को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. खास तौर पर इसके टायर की कीमत जानकर कई लोगों को झटका लग सकता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर डिफेंडर के टायर की कीमत को लेकर लोग हैरानी जता रहे हैं और इसे आम SUV से बिल्कुल अलग बता रहे हैं.

डिफेंडर के एक टायर की कीमत कितनी है (Defender Tyre Price)

डिफेंडर में मिलने वाले टायर आम गाड़ियों जैसे नहीं होते हैं. इसमें बड़े साइज के ऑल टेरेन और ऑफ रोड स्पेशल टायर लगाए जाते हैं, जो हर तरह के रास्ते पर शानदार ग्रिप देते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंडर के एक टायर की कीमत करीब 60 हजार रुपये से शुरू होकर 1 लाख रुपये तक जा सकती है. ये कीमत टायर के साइज, ब्रांड और वैरिएंट पर डिपेंड करती है. अगर गाड़ी में 19 इंच, 20 इंच या 22 इंच के टायर लगे हैं तो कीमत और भी ज्यादा हो जाती है. यानी चारों टायर बदलवाने पर खर्च कई लाख रुपये तक पहुंच सकता है.

इतने महंगे क्यों होते हैं ये टायर (Why Defender Tyres Are Expensive)

डिफेंडर के टायर खास तौर पर ऑफ रोडिंग और मुश्किल रास्तों के लिए डिजाइन किए जाते हैं. इनमें मजबूत रबर कंपाउंड, मोटी साइडवाल और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. ये टायर कीचड़, पहाड़, रेत और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं. यही वजह है कि इनकी कीमत आम SUV के टायर से कई गुना ज्यादा होती है. साथ ही ये टायर विदेशों से इंपोर्ट होकर आते हैं, जिससे इन पर टैक्स और ड्यूटी भी जुड़ जाती है.

डिफेंडर खरीदने से पहले ये बात जरूर सोचें (Things To Consider Before Buying)

अगर आप डिफेंडर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ गाड़ी की कीमत ही नहीं, बल्कि इसके मेंटेनेंस खर्च को भी ध्यान में रखना जरूरी है. टायर, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स और इंश्योरेंस सभी चीजें महंगी होती हैं. ये गाड़ी उन लोगों के लिए बेहतर है जो लग्जरी के साथ हाई मेंटेनेंस खर्च उठाने के लिए भी तैयार हों. वरना बाद में खर्च देखकर परेशानी हो सकती है.

