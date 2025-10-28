चक्रवाती तूफान और आंधी में क्या होता है अंतर? काफी कम लोग जानते हैं जवाब

Cyclone vs Storm: चक्रवात 'मोन्था' को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, यह तूफान विशाखापट्‌टनम की ओर तेजी से बढ़ रहा है. इसकी वजह से तेज हवाएं और ऊंची लहरें उठ लकती हैं। मौसम विभाग ने तूफान से देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों के 9 राज्यों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में अगले तीन दिनों तक बारिश की चेतावनी दी है. चक्रवात मोन्था नाम थाइलैंड ने दिया है, जिसका थाई भाषा में मतलब सुगंधित फूल होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि चक्रवात और आंधी में क्या अंतर होता है. ज्यादातर लोग इन शब्दों को एक जैसा मान लेते हैं, जबकि चक्रवात (Cyclone) और आंधी (Storm) दो बिलकुल अलग-अलग प्राकृतिक घटनाएं हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि दोनों में फर्क और किससे ज्यादा खतरा होता है...

चक्रवात क्या होता है

चक्रवात यानी साइक्लोन एक विशाल घूर्णनशील वायुमंडलीय तूफान होता है, जो समुद्र की सतह से उठने वाली गर्म और नम हवाओं के कारण बनता है. जब समुद्र का तापमान 26°C से ज्यादा हो जाता है, तो पानी भाप में बदलने लगता है. यह भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है और बादल बनाती है. इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है, वह हवा को तेजी से घुमाने लगती है, यही घूमती हुई हवा चक्रवात बन जाती है. आसान शब्दों में कहें तो, चक्रवात एक समुद्री तूफान है, जो बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है.

चक्रवात कितना खतरनाक हो सकता है

1. साइक्लोन हमेशा समुद्र से शुरू होता है.

2. हवा की गति 100 से 300 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है.

3. बारिश, बिजली, बाढ़ और ऊंची समुद्री लहरों का खतरा बढ़ जाता है.

4. भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर ज्यादा असर पड़ता है.

आंधी क्या होती है

आंधी एक ऐसी स्थानीय वायुमंडलीय घटना है, जो भूमि क्षेत्र में होती है. इसमें हवा की गति तो तेज होती है, लेकिन यह साइक्लोन जितनी बड़ी या खतरनाक नहीं होती है. आसान भाषा में कहें तो आंधी मौसम से जुड़ी एक ऐसी घटना है, जिसमें तेज हवाओं के साथ धूल और गुबार भी उड़ते हैं और देखने की दृश्यता कम कर देते हैं. कई बार आंधी चक्रवाती तूफानों के पहले हिस्से को भी कहा जाता है, जिसमें बारिश नहीं होती है. गर्मियों में चलने वाली आंधियां आमतौर पर तापमान के बढ़ने के कारण से हवा का दबाव कम होने से आती है.

आंधी कितनी खतरनाक है

1. यह ज्यादातर गर्मी और नमी के टकराव से बनती है.

2. इसकी अवधि बहुत कम होती है, आमतौर पर 30 मिनट से 1 घंटे तक.

3. हवा की गति 50 से 80 किमी प्रति घंटा रहती है.

4. आंधी के साथ धूल, बिजली गिरना और हल्की बारिश भी होती है.

5. यह आमतौर पर यूपी बिहार, दिल्ली, राजस्थान और मध्यप्रदेश में गर्मी के मौसम में देखी जाती है.

