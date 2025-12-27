विज्ञापन
एयरलेस या फिर ट्यूबलेस, सर्दियों में कौन से टायर होते हैं बेहतर?

Airless vs Tubeless Tyres: सर्दियों के मौसम में टायर प्रेशर जल्दी कम हो जाता है और सड़क पर फिसलन भी बढ़ जाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि आपकी गाड़ी के लिए ट्यूबलेस टायर ज्यादा बेहतर होते हैं या एयरलेस. इस आर्टिकल में जानिए जवाब..

कौन से टायर होते हैं बेहतर

Airless vs Tubeless Tyres: सर्दियों में गाड़ी चलाने वालों की टेंशन बढ़ जाती है. ठंडी सड़कें, कोहरा, नमी और फिसलन, इन सब में अगर टायर साथ न दें, तो सफर मुश्किल हो जाता है. ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि सर्दियों में कौन से टायर ज्यादा सुरक्षित और बेहतर रहते हैं. आजकल बाजार में ट्यूबलेस टायर तो आम हो ही गए हैं, लेकिन एयरलेस टायर की भी खूब चर्चा रहती है. तो सर्दियों के लिहाज से कौन-सा ऑप्शन ज्यादा सही है. चलिए आसान भाषा में समझते हैं.

ट्यूबलेस टायर क्या होता है

ट्यूबलेस टायर में अंदर अलग से ट्यूब नहीं लगाई जाती. जब इसमें हवा डाली जाती है, तो टायर अपने आप पहिए के रिम से अच्छी तरह चिपक जाता है और हवा बाहर नहीं निकलने देता. अगर चलते समय इसमें कील या कोई नुकीली चीज चुभ भी जाए, तो हवा अचानक नहीं निकलती, बल्कि धीरे-धीरे कम होती है. इससे गाड़ी पर ड्राइवर का कंट्रोल बना रहता है और हादसे का खतरा काफी कम हो जाता है. यही वजह है कि आज लगभग हर नई कार और बाइक में ट्यूबलेस टायर दिए जा रहे हैं.

एयरलेस टायर क्या होता है

एयरलेस टायर तकनीक एक कदम और आगे निकल चुकी है. ये ऐसे टायर होते हैं, जिनमें हवा नहीं भरी जाती. इनकी बनावट खास होती है. अंदर मजबूत रबर स्ट्रक्चर और स्पोक्स होते हैं. यही स्ट्रक्चर गाड़ी का वजन संभालता है. बाहर से देखने में ये टायर थोड़े अलग और फ्यूचर जैसे लगते हैं. सबसे बड़ी बात इनमें पंचर नहीं होता, क्योंकि हवा ही नहीं है. एयरलेस टायर में पंचर का झंझट नहीं होता, बार-बार हवा चेक करने की जरूरत नहीं, मेंटेनेंस कम कम लगता है और लंबी लाइफ होती है. इतना ही नहीं, एयरलेस टायर कम वेस्ट पैदा करते हैं, इसी वजह से इन्हें पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर विकल्प माना जा रहा है.

सर्दियों में कौन सा टायर बेहतर

सर्दियों में ट्यूबलेस टायर ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ठंडी और गीली सड़क पर बेहतर ग्रिप होता है. पंचर होने पर भी गाड़ी अचानक नहीं रुकती, ब्रेक लगाते वक्त ज्यादा कंट्रोल रहता है और आम गाड़ियों के लिए आसानी से उपलब्ध है.. यही वजह है कि आज ज्यादातर कार और बाइक में ट्यूबलेस टायर ही दिए जाते हैं. क्योंकि अभी एयरलेस टायर काफी कम हैं और कारों में इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, ऐसे में ट्यूबलेस टायर ही आपके लिए बेस्ट है.

Airless Vs Tubeless Tyre, Tubeless Tyre In Winter
