PKL Season 12: 'मेरे पिता बस चालक हैं और...', 'नवीन एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी खिलाड़ी की कहानी

PKL Season 12: "2014 में, पीकेएल आया और लोगों को पैसा मिलना शुरू हुआ. कबड्डी लोकप्रिय हो रही है और पीकेएल ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है.

PKL Season 12: पढ़ाई से बचने के लिए उन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नवीन कुमार गोयत को इसका ज़रा भी अफ़सोस नहीं है क्योंकि उन्हें इस खेल की बदौलत, खासकर पीकेएल के आगमन के बाद, प्रसिद्धि और आर्थिक स्थिरता मिली है. हरियाणा के भिवानी ज़िले के भैणी कुंगर गांव के रहने वाले, बस चालक पिता के घर जन्मे, स्टार भारतीय रेडर गोयत ने गरीबी को करीब से देखा है. प्रो कबड्डी लीग सीज़न 12 में हरियाणा स्टीलर्स के लिए खेल रहे गोयत ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में बताया, "मेरे पिता एक (बस) चालक हैं. वह दिन-रात अपनी गाड़ी (हरियाणा रोडवेज़ बस) के साथ रहते हैं. बचपन में मैं उनसे कई दिनों तक नहीं मिल पाता था. वह हफ़्ते में एक बार घर आते हैं, वह भी रात में और सुबह जल्दी चले जाते हैं."

"हमारे पास अपना घर भी नहीं था. हम किसी और के घर में रहते थे और वह जगह छोटी थी. लेकिन मेरे पिता ने मेरे लिए सब कुछ व्यवस्थित किया. वह मेरे खाने-पीने के लिए पैसे बचाते थे और हमेशा मेरे लिए महंगी चीज़ें खरीदकर मेरा ख्याल रखते थे." "मैं आज जो कुछ भी हूं, अपने पिता की वजह से हूं. उन्होंने हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ किया है," गोयत थोड़े भावुक लग रहे थे. 25 वर्षीय स्टार रेडर को बचपन में पढ़ाई से ज़्यादा लगाव नहीं था और उन्हें खेलों में ज़्यादा रुचि थी.

"मैंने कबड्डी इसलिए चुनी क्योंकि मेरे गांव में यही एकमात्र खेल खेला जाता था. मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था. मैंने सोचा कि पढ़ाई से बचने के लिए मुझे कबड्डी खेलनी चाहिए," गोयत ने कहा, जिनके पास अब इग्नू दिल्ली से बीए की डिग्री है.

"उस समय, मुझे यह भी नहीं पता था कि एशियाई खेल या ओलंपिक क्या होते हैं. जब मैंने 2010 में खेलना शुरू किया, तब पीकेएल भी नहीं था. इसलिए, मुझे नहीं पता था कि कबड्डी खिलाड़ी पैसे कमा सकते हैं." बस पढ़ाई से पैसे बचाने के लिए मैंने इसे खेलना शुरू किया था, लेकिन फिर पीकेएल ने गोयत की ज़िंदगी बदल दी जब 2018 में दबंग दिल्ली ने उन्हें सीज़न 6 में खेलने के लिए चुना. तब से वह दिल्ली टीम के साथ हैं, मई 2025 की नीलामी में हरियाणा स्टीलर्स ने उन्हें 1.2 करोड़ रुपये में खरीदा.

पीकेएल सीज़न 12 शुक्रवार को विशाखापत्तनम में शुरू हुआ. "2014 में, पीकेएल आया और लोगों को पैसा मिलना शुरू हुआ. कबड्डी लोकप्रिय हो रही है और पीकेएल ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है. दुनिया भर से कबड्डी खिलाड़ी यहां आते हैं. हम उनसे सीखते हैं और वे भी उनसे सीखते हैं. "मेरी आर्थिक स्थिति बदल गई है. अब यह बहुत बेहतर है. अब हमारे पास अपना घर और कार है. ज़िंदगी बदल गई है. यह पीकेएल की वजह से है, सिर्फ़ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि लीग के ज़्यादातर खिलाड़ियों के लिए भी."

अपनी रेड के लिए 'नवीन एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर गोयत, 2023 के हांग्जो एशियाई खेलों में सेमीफाइनल में पाकिस्तान और विवादास्पद फाइनल में ईरान को हराने वाली भारतीय टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे. "जब मैंने कबड्डी खेलना शुरू किया था, तब मेरा लक्ष्य देश के लिए खेलना था और अब मुझे इसका एहसास हो गया है. मैं पीकेएल में देश और अपनी टीम के लिए और भी सम्मान लाना चाहता हूं. खिलाड़ियों के तौर पर, हमें जहां भी खेलना हो, चाहे क्लब हो या देश, अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है."

गोयत, जो वर्तमान में भारतीय वायु सेना में जूनियर वारंट ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं, उन्होंने पीकेएल में 1102 रेड पॉइंट अर्जित किए हैं, जिनमें 66 सुपर 10 और 16 सुपर रेड शामिल हैं. सुरजीत सिंह नरवाल को कीचड़ में कबड्डी खेलना याद है. अनुभवी डिफेंडर सुरजीत सिंह नरवाल, जो 2023 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के एक और अहम सदस्य हैं, खेल के प्रति जुनून ही उनकी प्रेरणा थी, लेकिन पीकेएल ने उन्हें आजीविका भी दी.

"जब मैंने शुरुआत की थी, तब सब कुछ खेल के प्रति जुनून पर आधारित था. पैसा कभी भी इसका कारण नहीं था. मैंने शुरुआत में अपने गांव में थोड़ा क्रिकेट खेला था, लेकिन कबड्डी ही वह खेल था जिसे मैंने गंभीरता से लिया." "सच कहूं तो, पीकेएल ने सब कुछ बदलने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि कबड्डी खिलाड़ियों को अच्छी कमाई होगी. हमें हर सीज़न में मौके मिलने लगे, और इसके साथ ही आर्थिक लाभ भी मिलने लगे," नरवाल ने कहा, जो इस सीज़न में दबंग दिल्ली के लिए खेल रहे हैं.

"पहले, कबड्डी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेलने पर भी ज़्यादा कमाई नहीं कर पाते थे. लेकिन पीकेएल ने इसे बदल दिया है." नीलामी में 20 लाख रुपये में खरीदे गए नरवाल ने कहा, "खिलाड़ी अब आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं और उनके परिवार भी बेहतर स्थिति में हैं." "पीकेएल ने न केवल भारत में बल्कि एशिया में भी खेल के स्तर को ऊंचा उठाया है. ईरान जैसे अन्य देशों के खिलाड़ियों को भी यहां खेलने का मौका मिलता है.

पीकेएल में किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा नरवाल के नाम सबसे ज़्यादा टैकल पॉइंट (443) हैं. सबसे ज़्यादा टैकल पॉइंट के मामले में वह फ़ज़ल अत्राचली से बस थोड़ा ही पीछे हैं और उन्होंने पीकेएल में सबसे ज़्यादा हाई-5 (34) बनाए हैं. वह पुनेरी पलटन, यू मुंबा, बंगाल वॉरियर्स, तमिल थलाइवाज, तेलुगु टाइटन्स, बेंगलुरु बुल्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए खेल चुके हैं.

हरियाणा के सोनीपत ज़िले के कथूरा गांव के रहने वाले नरवाल ने कड़ी मेहनत से शीर्ष स्थान हासिल किया है. "ज़्यादातर गांवों के खिलाड़ियों की तरह, हमारे लिए भी मुख्य चुनौती सुविधाओं की कमी थी. हमने कीचड़ में और सीमित संसाधनों में अभ्यास किया. लेकिन चूंकि कबड्डी हमारे समुदाय का एक बड़ा हिस्सा था, इसलिए हम आगे बढ़ते रहे." "मैं एशियाई खेलों में खेलने वाला अपने गांव का सातवां खिलाड़ी हूं, इसलिए उस माहौल ने मुझे प्रेरित रखा."

