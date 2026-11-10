रांची के हिंदपीढ़ी में भीषण आग, प्लास्टिक गोदाम से उठीं ऊंची लपटें

राजधानी रांची में सोमवार को आग लगने की दो अलग-अलग घटनाओं से हड़कंप मच गया. हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र की थर्ड स्ट्रीट स्थित एक प्लास्टिक गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे आसपास की बस्ती में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेजी से फैली कि उसकी लपटें नजदीकी मकानों तक पहुंच गईं. वहीं मोराबादी इलाके के एक अपार्टमेंट के चौथे तल्ले पर स्थित फ्लैट में भी आग लगने की घटना हुई. दोनों घटनाओं में दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया.

हिंदपीढ़ी के प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग

NDTV को प्राप्त जानकारी के मुताबिक हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र स्थित थर्ड स्ट्रीट की बस्ती में सोमवार रात एक प्लास्टिक गोदाम में अचानक आग लग गई. गोदाम में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक सामग्री रखी होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की ऊंची लपटें और घने काले धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दे रहा था. इससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई. आग की लपटें गोदाम से निकलकर आसपास के मकानों तक पहुंचने लगी थीं.

दमकल की कई गाड़ियां पहुंचीं

स्थिति गंभीर होते देख आस-पास के लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार गोदाम में रखा भारी मात्रा में प्लास्टिक और अन्य सामान जलकर राख हो गया. इस घटना में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. नुकसान का सही आकलन नहीं हो पाया है और न ही गोदाम मालिक या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया है. आग लगने के कारणों की भी जांच की जा रही है.

मोराबादी के फ्लैट में भी लगी आग

इसी बीच रांची के मोराबादी इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट के चौथे तल्ले पर बने फ्लैट में भी आग लगने की घटना सामने आई. यह घटना बरियातू थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई. सदर डीएसपी संजीव बेसरा ने बताया कि सूचना मिलते ही तीन दमकल वाहनों को मौके पर भेजा गया. समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है. प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है. पुलिस और अग्निशमन विभाग दोनों मामलों की पड़ताल कर रहे हैं.

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