Ranchi Student Protest LIVE: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और अभ्यर्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्र आंदोलन जारी है. छात्रों का कहना है क‍ि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे. छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा, "अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है, तो इस छात्र आंदोलन को जन-आंदोलन में बदलना होगा.'' छात्र नेता पीयूष कुमार का कहना है क‍ि एसएसपी, डीएसपी और डीएम यहां आए थे. उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों से बात की और उनसे हड़ताल खत्म करने को कहा. उन्होंने CGL के छात्रों से भी बात की. हमें आधिकारिक तौर पर यहां से जाने के लिए नहीं कहा गया है. उन्होंने कहा कि वे कोर कमेटी के सदस्यों से बात नहीं करेंगे और सिर्फ छात्रों से ही बात करेंगे." डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा, "हमने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को कुछ खाने के लिए मनाने की कोशिश की, ताकि उनकी सेहत पर बुरा असर न पड़े. हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे."



Ranchi Student Protest All Live Updates Here...