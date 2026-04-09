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Jharkhand: चतरा में ट्रक ओनर पर अंधाधुंध फायरिंग, गंभीर घायल; छापेमारी में जुटी पुलिस-CISF

झारखंड में चतरा के पिपरवार क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर ट्रक मालिक को घायल कर दिया. घटना के बाद आरोपी जंगल की ओर भाग निकले. पुलिस ने घेराबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी है. चतरा से सूर्यकांत कमल की रिपोर्ट

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Jharkhand: चतरा में ट्रक ओनर पर अंधाधुंध फायरिंग, गंभीर घायल; छापेमारी में जुटी पुलिस-CISF
चतरा के पिपरवार क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर ट्रक मालिक को घायल कर दिया.

Jharkhand Crime News: झारखंड के चतरा जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र में एक बार फिर अपराधियों का खौफ देखने को मिला है. जहां अशोका गोलंबर के पास अज्ञात बदमाशों ने दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी. इस घटना में एक ट्रक मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया.

बाइक सवार बदमाशों ने बरसाईं गोलियां

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना के दौरान दो बाइक पर सवार 5 से 6 अपराधी अचानक मौके पर पहुंचे. बिना किसी चेतावनी के उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी. बदमाशों ने करीब 4 से 5 राउंड गोलियां चलाईं जिससे आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई.

ट्रक मालिक को लगी गोली

फायरिंग के दौरान बेती गांव निवासी 30 वर्षीय बासुदेव गंझु को गोली लग गई. गोली लगते ही वह मौके पर ही गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद हमलावर तेजी से वहां से फरार हो गए.

स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को बचरा अस्पताल पहुंचाया. वहां प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया.

पुलिस और CISF ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही पिपरवार थाना पुलिस और CISF की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की.

जंगल की ओर भागे आरोपी, छापेमारी जारी

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी अपराधी वारदात के बाद पास के जंगल की ओर भाग गए. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सघन छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है.

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