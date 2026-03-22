झारखंड में बेमौसम बारिश का कहर, फसलें बर्बाद और आम के मंजर झड़े

Jharkhand weather News: झारखंड में पिछले दो दिनों से मौसम अचानक बदल गया है. बंगाल की खाड़ी से आई नमी के कारण राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है. कुछ जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली है जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं.

फसलों को भारी नुकसान

तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है. कई ग्रामीण इलाकों में फसलें जमीन की ओर झुक गई हैं जिससे उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है. किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है.

आम के मंजर गिरे, बागानों में नुकसान

इस मौसम बदलाव का सबसे ज्यादा असर सब्जियों की खेती और आम के बागानों पर पड़ा है. आम के पेड़ों पर आए मंजर बड़ी संख्या में गिर गए हैं जिससे आम उत्पादन पर बड़ा असर पड़ सकता है. सब्जियों के पौधों पर लगे नए फूल भी झड़ गए हैं.

ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने बढ़ाई परेशानी

जिन इलाकों में तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हुई है वहां नुकसान और ज्यादा हुआ है. सब्जियों और बागानों को भारी क्षति पहुंची है. इससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ने की आशंका है.

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है. किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि आगे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.

बचाव के उपाय पर जोर

विशेषज्ञों का कहना है कि खेतों में पानी की निकासी की सही व्यवस्था करके कुछ हद तक नुकसान को रोका जा सकता है. हालांकि पूरी तरह भरपाई संभव नहीं है लेकिन सावधानी से आगे की क्षति कम की जा सकती है.

किसानों की बढ़ी चिंता

लगातार बदलते मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. आने वाले दिनों में फसल की स्थिति क्या होगी इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. किसान भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं.

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