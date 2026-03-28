झारखंड: ताड़ पेड़ों के बंटवारे में रिश्ते हुए तार-तार, भतीजे ने चाची को पत्थर से कुचला, 4 आरोपी गिरफ्तार

Jharkhand News: झारखंड में पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र में परिवार के रिश्ते एक बार फिर टूट गए. जगतपुर गांव के स्कूल टोला इलाके में पंचायती बैठक के दौरान सदस्यों के बीच झगड़ा शुरू हो गया. जिसमें ताड़ के तीन चार पेड़ों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी. शुरू में मामूली सी बात थी लेकिन धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता गया. अचानक यह झगड़ा इतना खतरनाक हो गया कि 55 वर्षीय एक महिला को उसके भतीजे ने पत्थर से कुचल दिया. महिला की मौके पर ही मौत हो गई. यह देखकर आस पास के लोग भी डर गए.

गांव में फैली सनसनी

घटना की खबर फैलते ही पूरा गांव हड़कंप में आ गया. लोग इस परिवारिक हत्या पर बात करने लगे. रिश्तों के इस टूटने ने सबको सदमा पहुंचाया. गांव वाले अब कह रहे हैं कि छोटी बातों को इतना बढ़ाना ठीक नहीं है.

थाना प्रभारी की तेज कार्रवाई

हिरणपुर थाना प्रभारी को सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत टीम के साथ मौके पर पहुंच लिया. उन्होंने स्थिति को संभाला और अपराधियों को भागने नहीं दिया. उनकी मुस्तैदी ने हालात को काबू में कर लिया.

चार आरोपियों को धर दबोचा

पुलिस ने चारों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. महिला का शव कब्जे में लेकर सोनाजोड़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया है. वहां पोस्टमार्टम किया जाएगा. पुलिस अब इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. इस घटना में सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है. भतीजे द्वारा चाची की हत्या ने प्रशासन की तत्परता को भी दिखाया.

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