वर्दी में पत्नी संग रील बनाना थानेदार को पड़ा भारी! लाइन हाजिर, हाई लेवल जांच शुरू

Jharkhand News: हुसैनाबाद थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर सोनू कुमार चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया गया है. मंगलवार (26 जनवरी) को थानेदार सोनू कुमार चौधरी ने वर्दी में थाना परिसर में ही पत्नी के साथ रील बनाई जो वायरल हो गई थी. रील वायरल होने के बाद थाना प्रभारी के खिलाफ जांच बिठाई गई थी. जांच रिपोर्ट आने के बाद हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी को लाइन हाजिर किया गया है.

वर्दी की गरिमा और थाना परिसर का दुरुपयोग

वीडियो वायरल होने के बाद पलामू की एसपी रेशमा रमेशन ने तत्काल संज्ञान लिया. डीआईजी (पलामू रेंज) किशोर कौशल के निर्देश पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई. इंस्पेक्टर सोनू चौधरी को हुसैनाबाद थाने से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है. हुसैनबाद एसडीपीओ मोहम्मद याकूब की निगरानी में हाई-लेवल जांच चल रही है. वर्दी की गरिमा और थाना परिसर के दुरुपयोग के कारण विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर इंस्पेक्टर के खिलाफ निलंबन या कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है.

पत्नी को टोपी पहनते और डांस करते नज़र आए

बता दें कि रील में इंस्पेक्टर सोनू चौधरी यूनिफॉर्म में अपनी पत्नी को टोपी पहनते हुए नजर आए और डांस करते हुए नजर आए. इसके वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है. पूरे मामले में इंस्पेक्टर सोनू चौधरी के खिलाफ जांच बिठाई गई है. हुसैनाबाद एसडीपीओ मोहम्मद याकूब (आईपीएस) के नेतृत्व में जांच शुरू की गई है. जांच रिपोर्ट के बाद इंस्पेक्टर सोनू चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

थाना प्रभारी के खिलाफ जांच शुरू

एसपी रेशमा रमेशन ने इस बात की पुष्टि की है, कि थाना प्रभारी के खिलाफ जांच शुरू की गई है और अगर वह इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. इंस्पेक्टर सोनू चौधरी पिछले कुछ महीनों से पलामू के हुसैनाबाद के प्रभारी के पद पर तैनात हैं इससे पहले सोनू चौधरी पलामू के चैनपुर थानेदार चुके हैं.

सोनू चौधरी 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर थे और 2024 में प्रमोशन लेकर इंस्पेक्टर बने हैं. ये जिस इलाके में तैनात हैं वह बिहार से सटा हुआ सोन का किनारा है. हुसैनाबाद का इलाका नक्सल अन्य गतिविधि के लिए चर्चित रहा है.

इनपुट: बिनोद सिंह, पलामू